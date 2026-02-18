Cinthia Fernández vs. Moria Casán: la modelo aseguró que no va a "dejarse pisotear" y estalló la polémica

El cruce ocurrió durante una entrevista reciente en el programa conducido por la ex vedette. El episodio generó enormes repercusiones posteriores.

Un fuerte enfrentamiento sacudió la televisión argentina. Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio se cruzaron durante el programa La mañana con Moria Casán, donde la conductora del ciclo intervino en el conflicto y respaldó la postura de la invitada. El episodio surgió en plena emisión del ciclo cuando la panelista cuestionó actitudes de la abogada.

Programa / Moria Casán Programa "La mañana con Moria", el nuevo programa de Moria Casán. El malestar de Cinthia Fernández Tras el episodio, Fernández expresó su malestar en el ciclo SQP, donde sostuvo que mantuvo una actitud respetuosa desde el inicio del intercambio. “No voy a dejarme pisotear. Me parece que fui una persona respetuosa desde el momento uno. A los pocos segundos, ella me faltó el respeto”, afirmó. La panelista cuestionó además la actitud de Marcovecchio durante el debate y rechazó las descalificaciones que recibió al aire.

Embed - FUERTE CRUCE ENTRE MORIA CASÁN Y CINTHIA FERNÁNDEZ En ese contexto, Fernández señaló que la abogada utilizó comentarios irónicos para desacreditarla. “Tuvo que descalificarme y hacer un chiste cuando es una mujer con muchos recursos. Me chicanea y minimiza todo el tiempo. Las chicanas son con el estudio. ¿De acá a que me reciba es la única chicana que me van a hacer?”, expresó la panelista, luego de que la letrada, representante de Mauro Icardi, la calificara como “chihuahua”.

Las palabras de Moria Casán El momento de mayor tensión ocurrió cuando Moria Casán sostuvo que Fernández se encontraba “cooptada” por su pareja actual, el abogado Roberto Castillo. La afirmación provocó la reacción inmediata de la panelista, quien rechazó cualquier tipo de influencia externa en sus intervenciones. “¿Por qué voy a estar influenciada? ¿Por qué no puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me subestiman tanto? Cuando salí del canal me preguntó qué había pasado. Me dijo: ‘Nunca me peleé con Elba, me cae re bien’”, respondió.

La discusión continuó con un fuerte descargo emocional de Fernández, quien negó depender de su entorno y defendió su postura en el debate. “No me siento cooptada, siento que soy una persona que quiere evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”, sostuvo entre lágrimas. Luego agregó: “Todo bien, pero no tengo por qué dejarme pisotear, por más que una figura tenga más trayectoria. Puedo decir las cosas con respeto. Por más que sea la conductora, no tengo por qué dejarme pisotear”.