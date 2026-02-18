Úrsula Corberó compartió una imagen del Chino Darín junto a su hijo recién nacido y las redes estallaron

Úrsula Corberó compartió una imagen íntima junto al Chino Darín , quien apareció sosteniendo a su hijo recién nacido en un momento familiar cargado de emoción. La escena refleja el inicio de una nueva etapa para la pareja tras el nacimiento de su primer hijo, ocurrido el 9 de febrero en Barcelona.

Cómo se llama el hijo del Chino Darín y Úsula Corberó y el significado del nombre

La publicación muestra a Darín sentado, con el torso descubierto, mientras sostiene en brazos al pequeño Dante, de apenas nueve días de vida. La imagen captura un instante de cercanía y tranquilidad, acompañado por una breve dedicatoria escrita por la actriz: “Hola papi”.

El nacimiento del primer hijo de la pareja tuvo lugar en Barcelona, ciudad natal de Corberó, y marcó un momento decisivo en la vida personal de ambos artistas. La noticia generó repercusión tanto en medios europeos como latinoamericanos , en especial por tratarse de una relación consolidada y seguida por el público desde hace años.

La llegada de Dante se desarrolló bajo estricta privacidad. Durante el embarazo, la pareja optó por resguardar detalles personales y mantener en reserva tanto el proceso como la identidad del bebé hasta después de su nacimiento, una decisión que incrementó la expectativa entre seguidores y medios.

Días después del nacimiento, Darín expresó públicamente su emoción al describir el impacto que significó convertirse en padre. Tras arribar al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el actor relató cómo vivió el parto y los primeros momentos junto a su hijo.

“Me quiero matar, pero soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante”, afirmó, al destacar la intensidad del momento y la importancia de haber acompañado el nacimiento.

El actor también reconoció que sus compromisos laborales en Buenos Aires lo obligaron a separarse temporalmente de su familia, situación que le impidió compartir más tiempo con el recién nacido en sus primeros días. “Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días y fue para mí una experiencia increíble”, señaló.

La decisión sobre el lugar del parto

La elección de Barcelona como lugar de nacimiento respondió principalmente al bienestar de la actriz. La pareja evaluó distintas alternativas, pero finalmente priorizó que Corberó transitara el proceso en un entorno familiar y cercano.

Darín explicó que la decisión estuvo guiada por la comodidad de la madre: “Entendí que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien así, que ella se sintiese cómoda”. El criterio marcó el comienzo de una etapa centrada en el cuidado y la contención del entorno familiar.

La emoción de la familia Darín

La llegada de Dante también representó un acontecimiento significativo para el entorno familiar del actor, especialmente para su padre, Ricardo Darín, quien experimenta por primera vez el rol de abuelo. Según relató el propio Chino, la noticia generó entusiasmo entre los allegados: “Se le cae la baba, está feliz, a todos alrededor nos pasa un poco esto”.