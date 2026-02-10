Nació el hijo de Úrsula Corberó y del Chino Darín en Barcelona

El nacimiento del hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín marcó un acontecimiento íntimo y significativo para una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino y español. La llegada del bebé tuvo lugar en Barcelona y convirtió a Ricardo Darín en abuelo por primera vez a los 69 años.

El flamante abuelo habló con Luis Bremer, quien compartió la información en Desayuno Americano (América). “Todos están muy bien, por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona , creo que a las once y algo”.

Fieles al perfil bajo que eligieron para atravesar esta etapa, ni Corberó ni Darín realizaron anuncios oficiales ni compartieron imágenes en redes sociales. La confirmación de la noticia llegó por otra vía: fue la periodista Lorena Vázquez quien reveló la información en el programa Y Ahora Sonsoles , que se emite por Antena 3.

De ese modo se despejaron las dudas que circulaban desde hacía semanas sobre el nacimiento y, especialmente, sobre el lugar elegido por la pareja para recibir a su primer hijo.

Según se informó, el bebé nació en una clínica de Barcelona , ciudad que terminó de imponerse luego de versiones que ubicaban el parto en Buenos Aires o Madrid .

Durante los meses previos, la pareja mantuvo una rutina repartida entre España y la Argentina, lo que alimentó las especulaciones mediáticas. Finalmente, la capital catalana se consolidó como el escenario de este momento familiar, con la posibilidad de contar con el acompañamiento cercano de ambos entornos afectivos.

Así anunciaban el embarazo Úsula Corberó y el Chino Darín

El embarazo había sido confirmado en septiembre del año pasado por la propia actriz española, tras varias semanas de rumores. En aquel momento, Corberó publicó una imagen en sus redes sociales con una frase breve y contundente: “Esto no es IA”. A partir de entonces, la exposición pública fue mínima y controlada, sin apariciones forzadas ni declaraciones sobre el avance de la gestación.

Úrsula Corberó Chino Darín y Úrsula Corberó confirmarón que serán padres. Instagram

Hasta el momento, no trascendieron datos vinculados al nombre ni al sexo del bebé, una decisión que se alinea con la manera reservada en la que la pareja eligió transitar todo el proceso.

En las horas previas al nacimiento, se la vio a Úrsula Corberó caminando por España junto a Ricardo Darín, con un embarazo ya avanzado. Esa escena, leída en su momento como una muestra del vínculo cercano entre la actriz y su suegro, hoy adquiere un nuevo significado tras la confirmación del nacimiento.