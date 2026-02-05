5 de febrero de 2026 - 08:43

¿Metió la pata? Por culpa de la hermana del Chino Darín se sabe el sexo del hijo que espera Úrsula Corberó

La hermana del actor subió una foto en la que se puede ver señales del género del nuevo integrante de la familia.

Los Andes
Agustín Zamora

La relación entre el Chino Darín y Úrsula Corberó ha sido, desde sus inicios, un ejemplo de complicidad y bajo perfil mediático. A pesar de ser dos de las figuras más magnéticas del cine iberoamericano, han sabido construir un refugio sólido entre Madrid y Buenos Aires.

La reacción de la familia Darín

Fiel a su calidez y transparencia, Ricardo Darín no pudo ocultar su emoción al hablar del rol que está pronto a estrenar. En declaraciones recientes, el actor relató con sencillez el impacto de la noticia en su círculo íntimo: "Estamos muy contentos, muy felices todos, toda la familia, los amigos”, confesó el futuro abuelo.

Úrsula Corberó
Ricardo Darín también reveló que la privacidad fue la prioridad absoluta desde el primer día. Según explicó, Úrsula Corberó y el Chino Darín decidieron esperar prudentemente hasta el tercer mes de gestación para compartir la novedad con sus allegados: “Me lo dijeron de la manera más simple: ‘Vas a ser abuelo’. Como suelen ocurrir estas cosas”, relató.

La imprudente revelación de la hermana del Chino Darín

A pesar de los esfuerzos de Úrsula Corberó y el Chino Darín por mantener el misterio en torno a su bebe, fue Clara Darín quien, sin buscarlo, habría revelado el dato más esperado. A través de un carrusel de imágenes en sus redes sociales, donde compartía un resumen de sus últimos días, la hija de Ricardo publicó una fotografía que no pasó desapercibida para los seguidores más atentos.

En medio de la serie de fotos, apareció la imagen de un body de bebé en color celeste. El detalle, que para muchos es una confirmación directa, rápidamente se volvió viral bajo la interpretación de que Clara ya se está preparando para recibir a un sobrino varón.

