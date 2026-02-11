Cómo se llama el hijo del Chino Darín y Úsula Corberó y el significado del nombre

El Chino Darín habló por primera vez sobre el nacimiento de su hijo con Úrsula Corberó y compartió detalles íntimos del parto en una entrevista con la revista Hola! España. El actor expresó su emoción por la llegada de Dante , y relató cómo vivió esas horas decisivas entre compromisos laborales y la necesidad de estar presente.

“ Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar", expresó el actor, previo a tomarse un vuelo con destino a Buenos Aires para continuar con sus compromisos laborales.

Sus palabras reflejan la intensidad de una agenda profesional que, en esta ocasión, quedó supeditada a un acontecimiento familiar único. Darín confirmó además que Úrsula dio la bienvenida a Dante a través de parto natural.

La experiencia, según describió, resultó profundamente movilizadora. “ Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora , vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, confesó con evidente emoción.

El actor también se refirió a los primeros instantes junto a su hijo, que estuvieron marcados por la urgencia de su regreso a la Argentina. “ Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él , medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble”, mencionó sobre esos primeros momentos compartidos con el recién nacido.

Por último, llevó tranquilidad respecto a la salud de su pareja. Reveló que Úrsula se encuentra “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargándose de la criatura”.

La pareja, que mantiene un perfil bajo en relación con su vida privada, atraviesa así una nueva etapa marcada por la llegada de su primer hijo juntos, en un contexto de trabajo intenso y compromisos internacionales.

Qué significado tiene el nombre "Dante"

El nombre Dante tiene un origen italiano y deriva del antiguo nombre Durante, que significa “perdurable”, “constante” o “el que resiste”. Con el paso del tiempo, Dante se consolidó como una forma abreviada que ganó identidad propia y se expandió a distintos países, asociado a la fortaleza de carácter y a la perseverancia.

Su sonoridad breve y contundente también contribuyó a que se mantenga vigente a lo largo de los siglos. En el plano cultural, el nombre quedó profundamente ligado a Dante Alighieri, autor de “La Divina Comedia” y una de las figuras más influyentes de la literatura universal.

Esa referencia le aporta una carga simbólica vinculada a la creatividad, la profundidad intelectual y la sensibilidad artística. Por esa combinación de significado etimológico y peso histórico, Dante suele asociarse con personalidad, intensidad y trascendencia.