El Chino Darín regresó a la Argentina apenas nació su primer hijo con Úrsula Corberó: los motivos

El actor, de 37 años, no tiene palabras para expresar la inmensa felicidad que siente tras la llegada de su hijo. "Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble", dice tras poder haber asistido al parto. "Estamos muy contentos, la verdad, con mucha alegría", destacó.
A diferencia del resto de familiares y amigos, el feliz papá no podrá disfrutar de los primeros días de su bebé. El actor, apenas horas después del nacimiento de su primer hijo, ha tenido que hacer las maletas y regresar a Argentina para continuar un rodaje, cuya grabación no puede esperar. "Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar.
El intérprete desveló además que deberá instalarse en Argentina por una larga temporada, algo que no le está resultando nada fácil. "Me tengo que quedar [allí], lamentablemente, me quiero matar —señaló—, pero bueno, por otro lado, soy muy afortunado”, dijo al compartir sus sentimientos encontrados. "Pensé que no iba a poder venir, que no iba a estar en el parto,pero lo logré. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco a Úrsula y a Dante también que hayan hecho lo suyo”, expresó emocionado.
"Por suerte pudieron estar todos los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares", contó. Eso sí, reconoció que tardará un tiempo regresar a España: "Lo intentaré lo antes posible, pero me parece que voy a pasar un tiempito más de lo que me gustaría". Por lo que respecta a Úrsula y al haberla dejado tras pocos días del nacimiento, Chino admite que "fue un poco duro", y concluyó con la frase: "Me tengo que ir porque pierdo el vuelo a Buenos Aires".