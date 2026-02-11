El Chino Darín regresó a la Argentina apenas nació su primer hijo con Úrsula Corberó: los motivos

El actor decidió volver a su país natal mientras Corberó se recupera en Barcelona junto a Dante, rodeada del cariño de familiares y amigos.

Chino Darín está exultante de felicidad tras haber sido padre de su primer hijo junto a Úrsula Corberó. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en la Clínica Corachán de Barcelona, un bebé que ha recibido el nombre de Dante, como así desveló su orgulloso abuelo, Ricardo Darín, que se encuentra en España para conocer a su primer nieto.

El actor, de 37 años, no tiene palabras para expresar la inmensa felicidad que siente tras la llegada de su hijo. "Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble", dice tras poder haber asistido al parto. "Estamos muy contentos, la verdad, con mucha alegría", destacó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GZaffora/status/2021418418868805951&partner=&hide_thread=false Chino Darin Papá pic.twitter.com/mbzNqikDpV — Guido Zaffora (@GZaffora) February 11, 2026 En cuanto al parto destacó que "salió todo fantástico" y Úrsula "está muy bien, está cansada, por supuesto, está tratando de recuperar un poco la energía y el sueño y, por supuesto, para encargarse de la criatura".

Chino Darín tuvo que regresar a Argentina A diferencia del resto de familiares y amigos, el feliz papá no podrá disfrutar de los primeros días de su bebé. El actor, apenas horas después del nacimiento de su primer hijo, ha tenido que hacer las maletas y regresar a Argentina para continuar un rodaje, cuya grabación no puede esperar. "Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar.

Chino Darín El Chino Darín tuvo que regresar de inmediato a Argentina luego del nacimiento de su hijo. web El intérprete desveló además que deberá instalarse en Argentina por una larga temporada, algo que no le está resultando nada fácil. "Me tengo que quedar [allí], lamentablemente, me quiero matar —señaló—, pero bueno, por otro lado, soy muy afortunado”, dijo al compartir sus sentimientos encontrados. "Pensé que no iba a poder venir, que no iba a estar en el parto, pero lo logré. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco a Úrsula y a Dante también que hayan hecho lo suyo”, expresó emocionado.