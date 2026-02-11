11 de febrero de 2026 - 13:42

El Chino Darín regresó a la Argentina apenas nació su primer hijo con Úrsula Corberó: los motivos

El actor decidió volver a su país natal mientras Corberó se recupera en Barcelona junto a Dante, rodeada del cariño de familiares y amigos.

Por Agustín Zamora
El actor, de 37 años, no tiene palabras para expresar la inmensa felicidad que siente tras la llegada de su hijo. "Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble", dice tras poder haber asistido al parto. "Estamos muy contentos, la verdad, con mucha alegría", destacó.

A diferencia del resto de familiares y amigos, el feliz papá no podrá disfrutar de los primeros días de su bebé. El actor, apenas horas después del nacimiento de su primer hijo, ha tenido que hacer las maletas y regresar a Argentina para continuar un rodaje, cuya grabación no puede esperar. "Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar.

El intérprete desveló además que deberá instalarse en Argentina por una larga temporada, algo que no le está resultando nada fácil. "Me tengo que quedar [allí], lamentablemente, me quiero matar —señaló—, pero bueno, por otro lado, soy muy afortunado”, dijo al compartir sus sentimientos encontrados. "Pensé que no iba a poder venir, que no iba a estar en el parto, pero lo logré. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco a Úrsula y a Dante también que hayan hecho lo suyo”, expresó emocionado.

"Por suerte pudieron estar todos los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares", contó. Eso sí, reconoció que tardará un tiempo regresar a España: "Lo intentaré lo antes posible, pero me parece que voy a pasar un tiempito más de lo que me gustaría". Por lo que respecta a Úrsula y al haberla dejado tras pocos días del nacimiento, Chino admite que "fue un poco duro", y concluyó con la frase: "Me tengo que ir porque pierdo el vuelo a Buenos Aires".

