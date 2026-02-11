Morat llega al Movistar Arena: cómo y dónde comprar las entradas

Morat, el cuarteto de pop-folk oriundo de Colombia, vuelve a la Argentina tras su paso del año pasado por Rosario, Córdoba y Mendoza - fueron cinco presentaciones en total en el país-, en el marco de su gira "Asuntos pendientes". Esta vez la cita es en el Movistar Arena de Buenos Aires, el jueves 24 de septiembre.
El anuncio llega después de un 2025 inolvidable, año en el que la banda alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria al obtener su primer Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por “Ya Es Mañana”.
Este reconocimiento no solo celebró un disco, sino una etapa artística marcada por la honestidad, la madurez sonora y una conexión cada vez más profunda con millones de personas. Además, Morat saldó definitivamente sus “Asuntos Pendientes” una gira que reafirmó su poder de convocatoria, cerrando capítulos y abriendo nuevas posibilidades.
Cómo y dónde conseguir las entradas para Morat en el Movistar Arena
Las entradas (hasta 6 por persona) para el show de Morat se podrán adquirir en la página del Movistar Arena en la preventa exclusiva para clientes de Galicia - podrán comprar hasta en seis cuotas- a partir de este miércoles 11 de febrero a las 10 am- hora de Argentina-. Para el resto de fans que no son socios de ese banco, la venta general será el jueves, a la misma hora y por la misma plataforma,