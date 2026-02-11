Cambio en la serie de Harry Potter: HBO Max le dará más protagonismo a un villano que no es Voldemort

La nueva serie de Harry Potter en HBO Max empieza a mostrar sus cartas y uno de los anuncios más llamativos tiene que ver con un histórico villano: Draco Malfoy tendrá mucho más peso en la historia. Así lo confirmó Lox Pratt, el actor elegido para interpretar al personaje, quien adelantó que la producción explorará facetas nunca vistas en las películas.

El proyecto, que adaptará los siete libros de JK Rowling en formato episódico , promete expandir el universo mágico con escenas y espacios que quedaron fuera del cine . Y entre esas novedades aparece Malfoy Manor, la mansión familiar de los Malfoy, que tendrá un rol central desde la primera temporada.

En entrevistas recientes, Lox Pratt reveló que la serie mostrará la intimidad de varios personajes, incluidos profesores dentro de Hogwarts, pero destacó especialmente el abordaje sobre Draco.

Primer vistazo de Lox Pratt como Draco Malfoy en Harry Potter, la serie de HBO Max.

“Vamos a ver a Draco en su casa, en su entorno”, adelantó el actor , quien también formó parte de la adaptación de Lord of the Flies para la BBC. Según explicó, varias de las escenas más potentes ocurrirán en la residencia de la familia Malfoy.

Este giro narrativo marca una diferencia importante respecto a los libros de J.K. Rowling, donde la mansión aparece recién en la última entrega. En la serie, en cambio, la vida doméstica de Draco y su vínculo con su padre estarán presentes desde el inicio.

Lox Pratt es Draco Malfoy en la nueva serie de HBO Max de Harry Potter.

Para Pratt, esta decisión permitirá que el público comprenda mejor al personaje: “En las películas parecía un villano plano. Pero hay mucho más detrás. Tenés que entender el porqué”.

Lucius Malfoy será clave desde la primera temporada

Otro cambio significativo es la incorporación temprana de Lucius Malfoy, papá de Draco, ahora interpretado por Johnny Flynn. En la saga literaria y cinematográfica su aparición fue más tardía, pero en la serie tendrá relevancia desde el arranque.

El objetivo, según el equipo creativo, es enriquecer la construcción de los personajes a través de sus vínculos familiares. La relación padre-hijo entre Lucius y Draco será uno de los ejes para entender las motivaciones, presiones y conflictos internos del joven Slytherin. Pratt destacó el trabajo junto a Flynn y aseguró que lograron una conexión sólida para reflejar en pantalla la tensión y la complejidad del lazo familiar.

Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO Max

El estreno de la nueva serie de Harry Potter está previsto para 2027. La expectativa es alta, especialmente por la promesa de ofrecer una versión más detallada, compleja y emocional de personajes que el público creía conocer.