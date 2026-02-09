9 de febrero de 2026 - 13:18

Hudson Williams: el mozo que ahora es protagonista de "Más que rivales" en HBO Max

El joven tiene solo 24 años, pero ya escala fuerte en la industria de las plataformas de streaming. Su vida marcada por la humildad de su madre.

Hudson Williams el actor que protagoniza el éxito de HBO Max.

Hudson Williams el actor que protagoniza el éxito de HBO Max.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

HBO Max anunció una serie basada en un videojuego.

HBO Max prepara una serie basada en el un RPG catalogado como "El videojuego del año"

Por Redacción Espectáculos
HBO Max cambia la fecha de estreno de El Caballero de los Siete Reinos por el Super Bowl.

Cambio urgente: cuándo se estrena el capítulo 4 de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max

Por Redacción Espectáculos

Su interpretación de Shane Hollander, personaje de la saga “Game Changers”, de Rachel Reid, conquistó al público de la serie por su carisma, sensibilidad y magnetismo en pantalla.

La serie hace adaptación al libro "Más que rivales" de Rachel Reid
La serie hace adaptación al libro

La serie hace adaptación al libro "Más que rivales" de Rachel Reid

Quién es Hudson Williams y su ascendencia asiático-canadiense

Kamloops, Columbia Británica, Canadá.
Kamloops, Columbia Británica, Canadá.

Kamloops, Columbia Británica, Canadá.

Hudson Williams nació el 13 de febrero de 2001 en Kamloops, Columbia Británica, Canadá. Aunque se trata de una ciudad pequeña, el propio actor la definió en una entrevista con GQ como un “desierto de bolsillo”. En los últimos años, sin embargo, Kamloops se convirtió en un escenario inesperado para grandes producciones de Hollywood como “Jurassic World: Dominion” y “The Last of Us”.

De ascendencia asiático-canadiense, Hudson fue criado por su madre coreana y su padre de origen británico-holandés. Ella trabajó como diseñadora de interiores y luego se desempeñó como coordinadora de transporte en importantes producciones de cine y televisión, entre ellas "Shogun" de FX. Su padre, en tanto, es ingeniero mecánico.

Hudson Williams, el actor que protagoniza el éxito de HBO Max, de niño.
Hudson Williams, el actor que protagoniza el éxito de HBO Max, de niño.

Hudson Williams, el actor que protagoniza el éxito de HBO Max, de niño.

Aunque mantiene en reserva los nombres de sus padres, Williams suele destacar públicamente el apoyo que recibió de su madre a lo largo de su carrera. Incluso la invitó al estreno de “Más que rivales” en Toronto, un gesto que describió como especialmente significativo. En entrevistas, el actor también habló con naturalidad sobre el vínculo cercano que mantiene con ella y sobre una comunicación abierta, sin tabúes, que marcó su crianza.

De ser mesero a protagonista admirado

Williams estudió en la Escuela de Artes de Kamloops y participó en el programa de teatro de la escuela secundaria. Se graduó con un título en actuación del programa de Artes Cinematográficas en Langara College en 2020. Después, Williams comenzó a escribir y dirigir cortometrajes y a asistir a audiciones de actuación mientras trabajaba como camarero en un restaurante en Vancouver.

En cuestión de meses, Hudson Williams pasó de protagonizar cortometrajes autodirigidos y de bajo presupuesto, mientras trabajaba como camarero en un restaurante de la cadena The Old Spaghetti Factory, a encabezar una serie que compitió en visualizaciones con algunos de los grandes estrenos de la temporada televisiva.

The Old Spaghetti Factory
The Old Spaghetti Factory

The Old Spaghetti Factory

El actor canadiense, a quien muchos comparan con Keanu Reeves por su parecido físico, construyó su camino de forma gradual, con pequeños papeles en cine y televisión. Entre ellos se destacan participaciones breves en series como "Tracker", que le permitieron ganar experiencia antes de su salto definitivo a una producción de alto perfil.

Durante su infancia y adolescencia, Williams se formó en disciplinas artísticas como danza, música y teatro, una base que hoy se refleja en su presencia escénica. También integró el equipo de básquet de su escuela secundaria, aunque nunca practicó hockey sobre hielo, un dato que llama la atención teniendo en cuenta su actual reconocimiento dentro de una serie vinculada al mundo del deporte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta película del 2024 ya superó a las películas de los Oscar como la más vista en la plataforma. 

La película número 1 de HBO Max en 21 países: nadie la esperaba y superó a las favoritas al Oscar

Por Redacción Espectáculos
quien es el futbolista que paso por river y esta de novio con furia scaglione

Quién es el futbolista que pasó por River y está de novio con Furia Scaglione

Por Redacción Espectáculos
Tom Hardy protagoniza la película de 100 millones de reproducciones en Netflix.

Con Tom Hardy y 96 minutos: la película de acción de Netflix que supera las 100 millones de reproducciones

Por Redacción Espectáculos
Una figura detrás de Marvel promete asegurar la suerte de Naruto en el cine

Por qué una figura de Marvel es la pieza clave para el rodaje del live action de "Naruto"

Por Redacción Espectáculos