Hudson Williams: el mozo que ahora es protagonista de "Más que rivales" en HBO Max

El joven tiene solo 24 años, pero ya escala fuerte en la industria de las plataformas de streaming. Su vida marcada por la humildad de su madre.

Su interpretación de Shane Hollander, personaje de la saga “Game Changers”, de Rachel Reid, conquistó al público de la serie por su carisma, sensibilidad y magnetismo en pantalla.

Hudson Williams nació el 13 de febrero de 2001 en Kamloops, Columbia Británica, Canadá. Aunque se trata de una ciudad pequeña, el propio actor la definió en una entrevista con GQ como un "desierto de bolsillo". En los últimos años, sin embargo, Kamloops se convirtió en un escenario inesperado para grandes producciones de Hollywood como "Jurassic World: Dominion" y "The Last of Us".

De ascendencia asiático-canadiense, Hudson fue criado por su madre coreana y su padre de origen británico-holandés. Ella trabajó como diseñadora de interiores y luego se desempeñó como coordinadora de transporte en importantes producciones de cine y televisión, entre ellas "Shogun" de FX. Su padre, en tanto, es ingeniero mecánico.

Hudson Williams, el actor que protagoniza el éxito de HBO Max, de niño. Hudson Williams, el actor que protagoniza el éxito de HBO Max, de niño. gentileza Aunque mantiene en reserva los nombres de sus padres, Williams suele destacar públicamente el apoyo que recibió de su madre a lo largo de su carrera. Incluso la invitó al estreno de “Más que rivales” en Toronto, un gesto que describió como especialmente significativo. En entrevistas, el actor también habló con naturalidad sobre el vínculo cercano que mantiene con ella y sobre una comunicación abierta, sin tabúes, que marcó su crianza.