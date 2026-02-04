La película número 1 de HBO Max en 21 países: nadie la esperaba y superó a las favoritas al Oscar

El catálogo de HBO Max acaba de sufrir un vuelco inesperado que redefine las tendencias de streaming en la región. Mientras los ojos del mundo estaban puestos en la película récord de nominaciones al Oscar, una producción de terror islandesa que pasó casi inadvertida por los festivales se convirtió en la más vista en 21 países.

Si tenés un termo "viejo" y sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

El éxito fulminante de "Los condenados" ha tomado por sorpresa tanto a la industria como a los suscriptores de la plataforma en América Latina. Nadie contaba con este largometraje, pero su impacto ha sido tal que logró eclipsar incluso a producciones que llegaron con el impulso de récords históricos en las candidaturas a los premios de la Academia.

Según los datos proporcionados por Flixpatrol, este film debutó directamente en la cima del ranking en naciones como Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. El fenómeno es especialmente llamativo porque se ha "merendado" a títulos de altísimo perfil mediático que parecían inamovibles de las primeras posiciones del catálogo.

Hasta hace pocos días, el centro de atención en HBO Max era "Los pecadores", la película dirigida por Ryan Coogler que alcanzó la cifra récord de 16 candidaturas al Oscar. Sin embargo, ese ímpetu quedó relegado a un segundo plano ante la llegada de "Los condenados", una propuesta de terror con la que nadie contaba originalmente.

La diferencia de rendimiento es notable: mientras que la obra de Coogler lidera actualmente en 11 países , la película islandesa ha logrado conquistar el primer puesto en 21 territorios de forma simultánea. Incluso largometrajes aclamados por la crítica, como " Una batalla tras otra " de Paul Thomas Anderson , han quedado fuera de la disputa por el liderazgo frente a este avance imparable.

Una historia de supervivencia y decisiones imposibles

¿De qué trata este fenómeno que atrapó a millones de espectadores? "Los condenados", dirigida por Thordur Palsson, nos traslada a la crudeza del siglo XIX. La trama se centra en una viuda que debe enfrentar un invierno particularmente cruel, donde la escasez de recursos marca la línea entre la vida y la muerte.

Embed - Los Condenados ( The Damned ) 2024 - Trailer Pelicula - Subtitulado Español

El conflicto central estalla cuando un barco pesquero se hunde cerca de su hogar. La protagonista se enfrenta a un dilema moral devastador: intentar rescatar a los supervivientes o preservar los escasos víveres de los aldeanos para asegurar su propia subsistencia. Esta premisa de tensión extrema es lo que ha generado que la película pase de ser una desconocida a un éxito inmediato tras su estreno digital.

El camino del silencio al número 1 global

Lo más curioso de este caso es que "Los condenados" tuvo un paso casi invisible por el circuito comercial tradicional. No llegó a estrenarse en los cines de muchos países y su participación en eventos como el Festival de Sitges de 2024 no generó mayor ruido en su momento.

image

Sin embargo, su arribo al catálogo de HBO Max en América Latina cambió las reglas del juego de inmediato. Para los usuarios en España, la situación es distinta: la película no ha llegado a la plataforma y solo puede accederse a ella mediante alquileres digitales. Esta disponibilidad directa para el público latinoamericano ha reforzado su posición como el contenido imprescindible de la semana.