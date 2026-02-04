Vuelve el reintegro de $25.000 en Jumbo con MODO y tarjetas de más de 10 bancos

El beneficio de MODO permite acceder a reintegros en supermercado Jumbo pagando con QR, con bancos y billeteras adheridas, días específicos y tope mensual.

Jumbo renueva la promoción que permite acceder a reintegros pagando con MODO en compras presenciales realizadas en el supermercado. El beneficio alcanza a clientes de bancos y billeteras digitales y se activa utilizando el pago con código QR en las cajas.

La iniciativa estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta agotar el monto total asignado para devoluciones. La promoción no aplica para compras online ni para pagos realizados mediante transferencias bancarias.

Cuándo se puede usar el reintegro y qué bancos participan de la promoción El beneficio funciona los martes y jueves y se activa exclusivamente a través de MODO, ya sea desde su aplicación o desde las apps bancarias integradas. El pago debe realizarse escaneando el QR del comercio y utilizando tarjetas de crédito o débito emitidas por entidades adheridas.

MODO El pago debe realizarse escaneando el código QR desde MODO. Participan de la promoción los siguientes bancos y billeteras:

Banco Santander (solo con tarjetas Visa)

(solo con tarjetas Visa) Banco Nación

Banco Galicia

BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Comafi

Banco Bancor

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP El reintegro no aplica a pagos con transferencia ni a compras realizadas fuera del canal presencial.

Supermercados y mayoristas.jpg El reintegro se acredita en la cuenta del banco utilizado. Freepik Cuánto hay que gastar en Jumbo para obtener el reintegro de MODO Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra mínima de $100.000. Sobre ese monto se aplica un reintegro del 20%, lo que representa una devolución de $20.000. El tope máximo es de $25.000 por banco por mes, cifra que se alcanza con compras cercanas a los $125.000. El monto del reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada a MODO.