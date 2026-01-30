Vuelve el descuento del 25% a Coto con Mercado Pago y sin tope de reintegro este viernes 30

El beneficio aplica pagando con QR de Mercado Pago en sucursales físicas de Coto, con 25% de descuento sin tope y compra mínima de $30.000.

El descuento se aplica en línea de cajas y no tiene límite de reintegro.

Coto vuelve a activar uno de los reintegros más fuertes del mes y lo hace junto a Mercado Pago, con un 25% de descuento directo en línea de cajas y sin tope de reintegro, una combinación que suele generar alto impacto en el consumo.

La promoción estará vigente este viernes 30 de enero, aplica en sucursales físicas seleccionadas y permite ahorrar sumas importantes en compras grandes, siempre que el pago se realice con QR de Mercado Pago y se respeten las condiciones establecidas.

Cómo funciona el reintegro del 25% en Coto con Mercado Pago El beneficio consiste en un 25% de reintegro sin tope, que se aplica directamente en caja sobre el precio de contado al pagar en Coto mediante el escaneo del código QR con la app de Mercado Pago.

Mercado Pago Pagando con QR de Mercado Pago, el ahorro crece según el monto de la compra. La promoción es válida el viernes 30 de enero de 2026, exclusivamente en sucursales físicas de CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. No aplica para compras realizadas a través de Coto Digital ni es acumulable con otras promociones vigentes.

El descuento se obtiene utilizando cualquiera de los medios de pago disponibles dentro de la app de Mercado Pago, con un monto mínimo de compra de $30.000. El reintegro no tiene límite máximo, lo que permite un ahorro proporcional al total gastado.