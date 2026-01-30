Vuelve el descuento del 25% a Coto con Mercado Pago y sin tope de reintegro este viernes 30

Coto vuelve a activar uno de los reintegros más fuertes del mes y lo hace junto a Mercado Pago, con un 25% de descuento directo en línea de cajas y sin tope de reintegro, una combinación que suele generar alto impacto en el consumo.
El beneficio aplica pagando con QR de Mercado Pago en sucursales físicas de Coto, con 25% de descuento sin tope y compra mínima de $30.000.
La promoción estará vigente este viernes 30 de enero, aplica en sucursales físicas seleccionadas y permite ahorrar sumas importantes en compras grandes, siempre que el pago se realice con QR de Mercado Pago y se respeten las condiciones establecidas.
El beneficio consiste en un 25% de reintegro sin tope, que se aplica directamente en caja sobre el precio de contado al pagar en Coto mediante el escaneo del código QR con la app de Mercado Pago.
La promoción es válida el viernes 30 de enero de 2026, exclusivamente en sucursales físicas de CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. No aplica para compras realizadas a través de Coto Digital ni es acumulable con otras promociones vigentes.
El descuento se obtiene utilizando cualquiera de los medios de pago disponibles dentro de la app de Mercado Pago, con un monto mínimo de compra de $30.000. El reintegro no tiene límite máximo, lo que permite un ahorro proporcional al total gastado.
A partir de una compra mínima de $30.000, el beneficio se aplica de forma automática. En términos concretos, por cada $100.000 de compra, se reintegra $25.000, ya que el reintegro es del 25% y sin tope.
Sin embargo, las bases y condiciones establecen una extensa lista de exclusiones. El reintegro no aplica en los siguientes casos:
Compras online en Coto Digital
Pagos con tecnología NFC
Compras en cuotas
Tarjetas de crédito emitidas en el exterior
Órdenes de compra, tarjetas de regalo o programas de ayuda social
Pagos en dólares o euros
Electrodomésticos, neumáticos y rodados
Patios de comida, Coto Expresso, Coto Bar, zonas de juegos y estacionamientos
Tampoco están incluidos cortes de carnes de novillo, novillito, ternera, menudencias, carnes elaboradas, pollo entero o trozado, ni leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar ni aceite de girasol o mezcla girasol-soja.
En bebidas, quedan excluidas todas las presentaciones de Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Sin Azúcar, Sprite, Sprite Sin Azúcar, Fanta, Fanta Sin Azúcar, Schweppes, Aquarius, Cepita, Smartwater, Benedictino, Powerade, Ades, Hi-C y Monster.
También están excluidos vinos y espumantes de bodegas específicas, entre ellas Catena Zapata, Rutini, Chandon, Terrazas de los Andes, Norton, Bianchi, Monteviejo, Luigi Bosca, Baron B, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Krug y Pommery, además de vinos en tetrabrik y generosos.