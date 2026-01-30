30 de enero de 2026 - 12:16

Cuánto costó la película sobre la esposa de Donald Trump, el segundo documental más caro de la historia

La producción de Amazon Prime Video cuenta la historia de la primera dama estadounidense desde antes de las elecciones.

Llegó Melania la película documental sobre Donald Trump que Prime Video.

Llegó "Melania" la película documental sobre Donald Trump que Prime Video.

Solo nueve documentales lograron superar los 100 millones de dólares de recaudación en toda la historia del cine, y varios de ellos fueron producciones pensadas específicamente para salas IMAX. Títulos emblemáticos como Bowling for Columbine o Super Size Me quedaron muy lejos de esas cifras.

Una apuesta millonaria de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video pagó alrededor de 40 millones de dólares por los derechos del documental, de los cuales unos 28 millones habrían ido directamente a Melania Trump.

A ese monto se sumaría una inversión adicional cercana a los 35 millones en publicidad y marketing, tanto en Estados Unidos como en otros países, una cifra que la distribuidora no confirmó oficialmente, pero que resulta verosímil si se tiene en cuenta el despliegue promocional.

La campaña incluyó anuncios en espacios de alto impacto como el Sphere de Las Vegas y una fuerte presencia en programas de Fox News.

Con ese nivel de inversión, el presupuesto total del documental rondaría los 75 millones de dólares, una cifra inédita para una producción de este tipo.

De qué trata "Melania"

La película se enfoca en los veinte días previos a la asunción presidencial de Donald Trump, con Melania como figura central.

El relato busca mostrar el detrás de escena de ese momento clave desde una perspectiva íntima y personal, aunque desde su anuncio fue señalado por críticos como un producto con fuerte tono propagandístico.

El documental está dirigido por Brett Ratner, conocido por la saga “Hora Punta” y alejado del cine durante más de una década tras denuncias de acoso y asalto sexual. Su regreso también generó controversia dentro de la industria.

Estreno, polémicas y recepción

El estreno en salas fue amplio para un documental: llegó a más de 80 cines en España y a más de 2000 pantallas en Estados Unidos, con el objetivo de recuperar parte de la inversión a través de la taquilla.

Sin embargo, las primeras proyecciones indican números modestos, muy por debajo de lo necesario para compensar el gasto total.

En paralelo, trascendió que una parte del equipo habría decidido no figurar en los créditos finales, supuestamente para evitar quedar asociada al proyecto.

A esto se sumó una recepción muy negativa en plataformas de crítica como Letterboxd, donde el documental acumuló miles de valoraciones con un promedio extremadamente bajo y comentarios mayormente irónicos o críticos.

