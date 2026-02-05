Cambio urgente: cuándo se estrena el capítulo 4 de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max

HBO Max vuelve a modificar la fecha de estreno del nuevo capítulo de “El Caballero de los Siete Reinos” , la serie basada en el universo de “Game of Thrones”. La ficción está entre lo más visto de la plataforma; sin embargo, el Super Bowl del domingo 8 de febrero obligó a adelantar los tiempos.

La serie ya tiene disponibles sus tres primeros episodios y se prepara para el estreno del cuarto. Hasta ahora, HBO Max había mantenido un esquema relativamente estable , con lanzamientos asociados al domingo por la noche en Estados Unidos y su correspondiente impacto en los horarios de América Latina.

El primer episodio llegó a la plataforma a las 22 horas (ET) del domingo, lo que en la Argentina se tradujo en disponibilidad desde la medianoche del lunes.

El segundo capítulo se habilitó apenas un minuto antes de las 0, buscando sostener el ritual del estreno de fin de semana. El tercero, en tanto, retomó el esquema clásico y apareció en el catálogo desde las 00 del lunes.

Con la llegada del cuarto episodio , HBO Max decidió romper ese patrón. El nuevo capítulo de “El Caballero de los Siete Reinos” se estrenará este viernes 6 de febrero , dejando de lado el habitual lanzamiento dominical.

La plataforma busca evitar competir con el Super Bowl en Estados Unidos, uno de los eventos televisivos con mayor audiencia del año. Al adelantar el estreno, HBO Max apunta a garantizar mayor visibilidad para la serie y a evitar que el evento deportivo opaque su lanzamiento.

El puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California a partir de las 18.30 hora del este de Estados Unidos; 22.30 Argentina.

Un nuevo viaje por "Game of Thrones"

"El Caballero de los Siete Reinos" se consolida como el segundo gran spin-off oficial de la franquicia, luego del éxito de “House of the Dragon”. A diferencia de aquella, centrada en intrigas políticas y disputas por el poder, esta nueva serie propone un relato más cercano y aventurero.

La historia se ubica cerca de un siglo antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y sigue el recorrido de Ser Duncan el Alto, un caballero errante, junto a su joven escudero Egg, en un Poniente todavía gobernado por la dinastía Targaryen.

Con este enfoque más íntimo, HBO Max apuesta a ampliar el universo creado por George R.R. Martin sin perder la esencia épica que convirtió a la saga en un fenómeno mundial.