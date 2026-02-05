5 de febrero de 2026 - 12:29

Cambio urgente: cuándo se estrena el capítulo 4 de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max

La producción, que se sitúa 100 años antes de "Game of Thrones", sigue la historia de un luchador errante. Por el Super Bowl, el nuevo episodio adelanta su fecha de lanzamiento.

HBO Max cambia la fecha de estreno de El Caballero de los Siete Reinos por el Super Bowl.

HBO Max cambia la fecha de estreno de "El Caballero de los Siete Reinos" por el Super Bowl.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Episodio 4 Avance | HBO Max

El primer episodio llegó a la plataforma a las 22 horas (ET) del domingo, lo que en la Argentina se tradujo en disponibilidad desde la medianoche del lunes.

El segundo capítulo se habilitó apenas un minuto antes de las 0, buscando sostener el ritual del estreno de fin de semana. El tercero, en tanto, retomó el esquema clásico y apareció en el catálogo desde las 00 del lunes.

Cuándo se estrena el capítulo 4 de "El caballero de los siete reinos" en HBO Max

Con la llegada del cuarto episodio, HBO Max decidió romper ese patrón. El nuevo capítulo de “El Caballero de los Siete Reinos” se estrenará este viernes 6 de febrero, dejando de lado el habitual lanzamiento dominical.

La plataforma busca evitar competir con el Super Bowl en Estados Unidos, uno de los eventos televisivos con mayor audiencia del año. Al adelantar el estreno, HBO Max apunta a garantizar mayor visibilidad para la serie y a evitar que el evento deportivo opaque su lanzamiento.

Bad Bunny hace historia en Estados Unidos. El primer latino en protagonizar el Super Bowl como solista.

El puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California a partir de las 18.30 hora del este de Estados Unidos; 22.30 Argentina.

Un nuevo viaje por "Game of Thrones"

"El Caballero de los Siete Reinos" se consolida como el segundo gran spin-off oficial de la franquicia, luego del éxito de “House of the Dragon”. A diferencia de aquella, centrada en intrigas políticas y disputas por el poder, esta nueva serie propone un relato más cercano y aventurero.

HBO Max cambió la hora y día de estreno del tercer capítulo de “El caballero de los siete reinos

La historia se ubica cerca de un siglo antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y sigue el recorrido de Ser Duncan el Alto, un caballero errante, junto a su joven escudero Egg, en un Poniente todavía gobernado por la dinastía Targaryen.

Con este enfoque más íntimo, HBO Max apuesta a ampliar el universo creado por George R.R. Martin sin perder la esencia épica que convirtió a la saga en un fenómeno mundial.

