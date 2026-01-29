Las 3 series para maratonear este fin de semana en todas las plataformas: romance, hechos reales y superhéroes

Son de Netflix, HBO Max y Disney+, junto a Marvel. Una de ellas es una miniserie de tres capítulos.

Se terminó el scrolleo por las plataformas de streaming, estas son tres series ideales para mirar este fin de semana. Todas son estrenos, una por cada plataforma: Netflix, HBO Max y Disney+. Romance intenso, una historia real con giros increíbles y la llegada de un personaje clave para Marvel. Una de ellas tiene solo tres capítulos.

Netflix: un romance atravesado por deudas y decisiones difíciles Netflix sumó a su catálogo “Amar, perder”, una serie que pone el foco en los vínculos cuando la presión económica empieza a romperlo todo. La historia sigue a una joven que intenta sostener el restaurante familiar mientras las cuentas impagas se convierten en una amenaza cotidiana.

Embed - Amar, Perder | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 15/01/2026 En ese contexto aparece un hombre duro, ligado al mundo de las deudas, con quien el choque inicial se transforma en una relación incómoda y cada vez más intensa. El relato avanza sin grandes golpes de efecto, pero con decisiones que dejan huella: responsabilidades familiares, secretos y un vínculo que crece entre frenos y empujones. Esa intimidad es, justamente, lo que explica por qué muchos la empiezan y no la sueltan.

HBO Max: una miniserie corta basada en un escándalo real Para quienes prefieren algo breve pero intenso, HBO Max acaba de estrenar “Stonehouse”, una miniserie británica de solo tres episodios basada en hechos reales. La ficción reconstruye uno de los escándalos políticos más extraños del Reino Unido en plena Guerra Fría.

Embed - Stonehouse | Official Trailer (2023) | C Trailer La trama se centra en John Stonehouse, un prometedor ministro laborista que desaparece de forma misteriosa en una playa de Miami. Lo que al principio parece una tragedia pronto se convierte en un rompecabezas lleno de sospechas, investigaciones y giros inesperados. La serie recorre sus decisiones, contradicciones y la caída personal de un político rodeado de rumores de espionaje y caos íntimo, con una combinación de humor negro y tensión constante.