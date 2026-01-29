Las 3 series para maratonear este fin de semana en todas las plataformas: romance, hechos reales y superhéroes

Se terminó el scrolleo por las plataformas de streaming, estas son tres series ideales para mirar este fin de semana. Todas son estrenos, una por cada plataforma: Netflix, HBO Max y Disney+. Romance intenso, una historia real con giros increíbles y la llegada de un personaje clave para Marvel. Una de ellas tiene solo tres capítulos.
Netflix: un romance atravesado por deudas y decisiones difíciles
Netflix sumó a su catálogo “Amar, perder”, una serie que pone el foco en los vínculos cuando la presión económica empieza a romperlo todo. La historia sigue a una joven que intenta sostener el restaurante familiar mientras las cuentas impagas se convierten en una amenaza cotidiana.
En ese contexto aparece un hombre duro, ligado al mundo de las deudas, con quien el choque inicial se transforma en una relación incómoda y cada vez más intensa. El relato avanza sin grandes golpes de efecto, pero con decisiones que dejan huella: responsabilidades familiares, secretos y un vínculo que crece entre frenos y empujones. Esa intimidad es, justamente, lo que explica por qué muchos la empiezan y no la sueltan.
HBO Max: una miniserie corta basada en un escándalo real
Para quienes prefieren algo breve pero intenso, HBO Max acaba de estrenar “Stonehouse”, una miniserie británica de solo tres episodios basada en hechos reales. La ficción reconstruye uno de los escándalos políticos más extraños del Reino Unido en plena Guerra Fría.
La trama se centra en John Stonehouse, un prometedor ministro laborista que desaparece de forma misteriosa en una playa de Miami. Lo que al principio parece una tragedia pronto se convierte en un rompecabezas lleno de sospechas, investigaciones y giros inesperados. La serie recorre sus decisiones, contradicciones y la caída personal de un político rodeado de rumores de espionaje y caos íntimo, con una combinación de humor negro y tensión constante.
Disney+: Marvel presenta a un personaje clave para el futuro del MCU
El tercer título para el fin de semana apunta directo a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. “Wonder Man” llega sin muchos anuncios, pero con un peso estratégico enorme para lo que viene en el UCM. La serie de Disney+ introduce a Simon Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, un personaje que podría ser fundamental en las próximas películas de Avengers.
En los cómics, Wonder Man comenzó como villano enfrentado a Iron Man, hasta que fue capturado y transformado por el Barón Zemo mediante energía iónica, lo que le otorgó fuerza sobrehumana, piel invulnerable y, con el tiempo, habilidades como el vuelo y una naturaleza energética casi inmortal. Su historia está profundamente ligada a Doctor Doom, el gran antagonista de Avengers: Doomsday (2026) y Avengers: Secret Wars (2027).