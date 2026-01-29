Con 4 temporadas y 30 capítulos cortos en Netflix: la serie subida de tono que es ideal para maratonear

Desde su estreno en 2020 , Valeria se consolidó como uno de los títulos de drama romántico más visibles en Netflix , gracias a una combinación de humor, empatía y personajes que reflejan inquietudes actuales. Se trata de una producción adaptada de la saga literaria " En los zapatos de Valeria ".

Tanto el material original como la producción audiovisual sigue la vida de una escritora en crisis creativa y emocional y de sus tres mejores amigas , quienes navegan juntas los desafíos de la vida adulta.

La cuarta y última temporada llegó a la plataforma el 14 de febrero de 2025 , un cierre que coincidió con San Valentín y que sirvió para completar las historias de Valeria, Carmen, Nerea y Lola . Esta entrega final está compuesta por seis episodios que exploran decisiones decisivas en lo amoroso y lo profesional para cada una de las protagonistas. Por lo pronto, no hay indicios de que la historia continúe, lo que lo hace un producto ideal para maratonear un fin de semana.

A lo largo de sus cuatro temporadas , Valeria se destacó por su enfoque en temas cotidianos: el bloqueo creativo de una autora , las relaciones de pareja complejas , la maternidad y la búsqueda de equilibrio entre aspiraciones personales y afectivas.

La temporada final, en particular, introduce giros significativos: Valeria se encuentra ante decisiones clave tanto en su vida amorosa como en su carrera; Carmen afronta la maternidad; Nerea intenta equilibrar su trabajo independiente con la vida en pareja; y Lola enfrenta una crisis personal vinculada a su relación.

image

La escritora Elísabet Benavent, creadora de las novelas que inspiraron la serie, describió la cuarta temporada como una oportunidad para desmitificar temas como la maternidad y reflejar diversas realidades femeninas que dialogan con los cambios sociales y económicos que enfrentan quienes están cerca de los 30 años. Esta intención de presentar personajes con distintas experiencias y decisiones distingue a la serie dentro del género romántico.

Un cierre esperado y dividido entre el público

Desde su inicio, Valeria atrajo una audiencia interesada en historias contemporáneas sobre la amistad y el amor. La química entre las protagonistas, interpretadas por Diana Gómez, Silma López, Paula Malia y Teresa Riott, fue uno de los factores más elogiados por quienes siguieron la serie.

A su vez, en redes sociales y foros de espectadores hubo opiniones mixtas sobre la evolución de los personajes y el ritmo de las últimas temporadas, con comentarios que señalan tanto su tono ligero y entretenido como críticas sobre las decisiones narrativas en el cierre de la historia.

image

Para quienes disfrutaron de las primeras entregas, Valeria ofrece un final que busca equilibrar los arcos de crecimiento personal con una despedida emotiva de las protagonistas y su grupo de amigas.

¿Por qué verla?

Valeria puede interesar a quienes buscan una serie que transite emociones diversas sin renunciar a la diversión, con una mirada centrada en relaciones personales, retos profesionales y la complejidad de las decisiones de la adultez joven. Su punto fuerte reside en los vínculos entre las protagonistas y la forma en que estos vínculos sostienen la narrativa, un hilo conductor que persiste a lo largo de las cuatro temporadas.