Polémica: un bar generó debate al no permitir a "cuarentones" para mantener un ambiente juvenil

La política del establecimiento se volvió viral en redes sociales, y medios de comunicación se acercaron para confirmar los rumores. Los dueños del lugar aseguran: “es un sacrificio que estamos dispuestos hacer”.

Un bar generó polémica en redes sociales tras hacerse viral una de sus políticas (no inclusiva). Los dueños del lugar -ubicado en el centro de Tokio, Japón- aseguran que la decisión forma parte de una estrategia para sostener un perfil específico de clientes. Sin embargo, esto generó mayor controversia.

Según advierten las reglas del establecimiento, no se permite el ingreso de personas mayores de 40 años para “preservar el clima juvenil del lugar”. De esta manera, orienta su propuesta a personas de entre 20 y 39 años. Desde el bar explican que el rango etario es una forma de lograr un “ambiente único”.

Uno de sus propietarios aseguró que mantienen esa medida a pesar de que implique resignar potenciales clientes. “Es un sacrificio que estamos dispuestos hacer”, declaró ante un canal de televisión local, que se acercó para comprobar si los rumores sobre su restricción de edad eran ciertos.

Motivo de la polémica medida Durante la visita periodística, la mayoría de los asistentes eran jóvenes de poco más de veinte años. La confirmación de los murmullos aumentó la polémica en el distrito, pero los encargados dieron detalles de la medida adoptada.

Embed - 4025 (2026119) Fue el propio personal del bar quien señaló que la decisión responde a experiencias previas con quejas recurrentes. “Cuando vienen personas de mediana edad, suelen generarse reclamos. Por eso preferimos reducir el público al inicio y crear un espacio donde todos disfruten cómodamente”, explicó un empleado.

Algunos clientes respaldaron la iniciativa. Uno de los entrevistados por el medio de comunicación sostuvo que el límite etario permite relajarse más: “Entre jóvenes podemos divertirnos sin estar pendientes del ruido o de incomodar a otros”. El dueño del local, por su parte, aclaró que no existe una prohibición formal para mayores de 40 años. Explicó que el cartel busca advertir sobre el clima ruidoso del lugar y evitar situaciones incómodas. Incluso, afirmó que si una persona mayor quiere entrar, el personal le aclara previamente las condiciones.