28 de enero de 2026

HBO Max modifica el estreno del nuevo episodio de "El caballero de los siete reinos": día y horario

La precuela basda en las novelas cortas “Tales of Dunk and Egg” de "Juego de Tronos" sufre una modificación en su grilla.

HBO Max cambió la hora y día de estreno del tercer capítulo de “El caballero de los siete reinos.

HBO Max cambió la hora y día de estreno del tercer capítulo de “El caballero de los siete reinos".

Redacción Espectáculos

HBO Max modificó el estreno del tercer capítulo de “El caballero de los siete reinos”, la esperada precuela ambientada en el universo de Juego de Tronos”. Los episodios se estrenan todos los domingos; sin embargo, la nueva entrega tendrá otro día y horario.

Basada en las novelas cortas “Tales of Dunk and Egg” de George R. R. Martin, la producción se sitúa cerca de cien años antes de los acontecimientos de la serie original y décadas después de “La casa del dragón", en una etapa en la que los Targaryen aún dominan los Siete Reinos. A diferencia de las intrigas palaciegas y las grandes guerras, esta historia apuesta por un tono más íntimo y aventurero.

De qué trata la nueva precuela de “Juego de Tronos”

La trama sigue a Duncan el Alto, conocido como Dunk, un joven huérfano criado en Desembarco del Rey que, tras la muerte de su mentor Ser Arlan de Pennytree, hereda su título de caballero. En su camino se cruza con Egg, un niño misterioso que terminará convirtiéndose en una figura clave del relato, dando forma a una dupla que combina aprendizaje, supervivencia y honor.

El segundo episodio, estrenado recientemente en la plataforma, profundizó el vínculo entre ambos personajes y mostró las dificultades de vivir como caballero errante en un reino atravesado por desigualdades y tensiones políticas. Con ese capítulo, la serie comenzó a consolidar su identidad propia dentro del vasto mundo de Game of Thrones.

Cambio de horario: cuándo y a qué hora se estrena el próximo capítulo

Para el debut de la serie, HBO Max había anunciado que los episodios se liberarían a las 00, es decir, a la medianoche del lunes. Sin embargo, la plataforma decidió adelantar el estreno para Argentina, modificando el esquema original.

El nuevo capítulo de “El caballero de los siete reinos” estará disponible este domingo a las 23.59 horas en HBO Max.

