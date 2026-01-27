Dura 93 minutos en HBO Max: la película de terror viral protagonizada por un actor de Stranger Things

Catalogada en el género slasher, la producción sigue a un hombre que haría lo que sea por sumar likes en redes sociales.

La fama dura lo que un scroll y la viralidad puede ser tan adictiva como peligrosa. Hasta dónde llegarías por popularidad en redes sociales, ese límite cruza la nueva película de terror extremo que tiene HBO Max y que cuenta con la actuación de un protagonista de Stranger Things.

“Spree: Viaje desenfrenado” es un thriller con humor ácido que mezcla terror, sátira y crítica social, protagonizado por Joe Keery, el actor que saltó a la fama mundial por su rol de Steve Harrington en Stranger Things, pero que acá se corre por completo de ese registro para encarnar a un personaje oscuro y perturbador.

"Spree: Viaje desenfrenado" protagonizado por Joe Keery, el actor que saltó a la fama mundial por su rol en Stranger Things. De qué trata la nueva película de HBO Max En la película, Keery interpreta a Kurt Kunkle, un joven conductor de viajes compartidos obsesionado con convertirse en una celebridad de internet. Frustrado por su falta de seguidores y cansado de pasar desapercibido, decide llevar su obsesión un paso más allá: transforma su auto en un set de transmisión en vivo y comienza a asesinar a sus pasajeros mientras transmite todo por streaming, convencido de que el horror lo volverá viral.

La historia se sumerge en el costado más siniestro de la cultura digital, donde el deseo de visibilidad y reconocimiento se convierte en una pulsión peligrosa. Con un ritmo acelerado y una estética que simula pantallas, chats y transmisiones en tiempo real, la película borra los límites entre espectador y contenido, haciendo que el público se sienta parte del show.

Embed - SPREE Official Trailer (2020) Joe Keery, Thriller Movie HD Además de Keery, el film cuenta con un reparto que suma capas a la historia y potencia su mirada irónica sobre la fama online: Sasheer Zamata como Jessie Adams, David Arquette como Kris Kunkle y Mischa Barton y Kyle Mooney.