"Hoy cumple años mi yerno": el comentario de Moria Casán sobre Fito Páez que generó polémica

Un comentario inesperado de Moria Casán volvió a encender los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre su hija Sofía Gala Castiglione y el músico Fito Páez, en el día del cumpleaños del artista. El episodio ocurrió durante la emisión de este viernes de La Mañana con Moria y generó repercusión inmediata.

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Desde hace varias semanas circulan versiones que hablan de una supuesta relación entre la actriz y el cantante . Esos rumores surgieron después de algunos intercambios afectuosos entre ambos en redes sociales.

A pesar de esas interpretaciones, tanto Sofía como su entorno insistieron en que entre ellos existe solo una amistad. En esa misma línea también se expresó Margarita Páez , quien sostuvo públicamente que su padre mantiene un vínculo cercano con la actriz, aunque sin carácter romántico .

En medio de ese contexto, un comentario de Moria al aire volvió a colocar el tema en la agenda mediática. El hecho ocurrió este viernes 13 de marzo, fecha en la que el músico celebró su cumpleaños número 63 . Durante el programa, la conductora recordó el aniversario del artista y expresó una frase que generó sorpresa en el estudio.

“ Hoy cumpleaños de mi yerno . ¡Ay, lo tengo que llamar! Después lo voy a llamar”, dijo Casán al mencionar al cantante, sin advertir en ese momento el término que había utilizado.

El comentario provocó una reacción inmediata entre quienes se encontraban en el estudio, que le señalaron a la conductora el desliz. Ante esa situación, la actriz intentó corregirse de forma rápida y reformuló la frase.

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“Mi amigo, mi amigo”, aclaró enseguida, con la intención de desactivar las interpretaciones sobre una posible confirmación del vínculo entre el músico y su hija.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Minutos más tarde, Moria volvió a mencionar al artista mientras hablaba de la forma en que celebraría su cumpleaños. En ese contexto, dejó otro comentario que alimentó las especulaciones. “Está en Rosario, tocó con la sinfónica y me parece que hoy va Sofía...”, comentó la conductora.

La frase volvió a despertar reacciones en el estudio y entre quienes seguían el programa, ya que parecía reforzar las versiones que circulan desde hace semanas. Aun así, Casán no profundizó en el tema y continuó con la conversación habitual del ciclo.

Antes de cerrar el comentario sobre el cumpleaños del músico, la conductora explicó por qué todavía no lo había saludado en su día. “Lo voy a saludar después porque lo iba a hacer ayer, después de las 12, pero ahora yo a las 12 me voy a dormir para despertarme divina a las seis y media”, explicó.