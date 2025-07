Cazzu criticó a Fito Páez por sus dichos sobre el feminismo: "Hay que tener respeto"

Cazzu cuestionó públicamente a Fito Páez tras sus polémicas declaraciones sobre las artistas que perrean y su rol en las luchas feministas. La artista respondió con claridad: “Son muy desafortunados los dichos de él y creo que hay cosas que envejecen mal. Así que hay que tener respeto por las luchas, sobre todo cuando no sos una mujer”.

Cazzu fue entrevistada por la prensa tras su visita a “Otro día perdido”, donde protagonizó un segmento de humor con Mario Pergolini enseñándole a perrear. Fuera del estudio, los micrófonos apuntaron hacia sus impresiones sobre los comentarios que Fito Páez hizo en Futurock , cuando afirmó que no apoyaría a colegas mujeres que “deciden bailar eso que te van a perrear y te van a garchar toda la noche”.

El eje de la crítica apuntó al vínculo entre estética y legitimidad política, una relación que Páez había cuestionado. “Dichos como el que hizo él son peligrosos para la integridad física de una mujer”, sostuvo Cazzu . “Nos ponen condiciones hasta para estar vivas, y eso es lo que mi libro aborda. No podemos permitir que los hombres decidan sobre lo que valemos ”, remató. También sugirió que no era la primera vez que Páez se expresaba con este tipo de tono, pero que si sus frases generaban revuelo era porque “hay gente en desacuerdo”.

Fito Páez, el novelista

Los dichos del músico rosarino, en plena promoción de su obra Novela, surgieron durante una conversación con su expareja, Julia Mengolini. Allí, Páez vinculó negativamente la estética del reguetón y el perreo con la validez de las luchas feministas, en particular de las artistas que representan estos géneros: “Si decidís bailar esa música, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más”. Su argumento fue que los movimientos sin estética, manifiestos ni obra “se caen” o “están flojos de papeles”. Cazzu respondió en defensa del derecho a la expresión corporal como parte de la identidad artística y feminista de las mujeres.