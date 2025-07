Los youtubers Tomás Mazza y Gaspi estuvieron "cara a cara" con sus contrincantes de la "Velada del Año 5"

Tensión en el programa del Turco García por los dichos del ex Gran Hermano Nino Dolce: qué pasó al aire

“Lo más difícil fue ganarme el respeto de los boxeadores del gimnasio. Cuando llegué me veían raro, pero ahora son como una familia y me apoyan todos”, contó el youtuber y aseguró que entrenar, la disciplina y dejar o reducir malos hábitos, como el alcohol y el cigarrillo, le cambió la mentalidad.

El argentino fue el único que no subió videos sobre su proceso de entrenamiento, en cambio, grabó un corto junto a su entrenador fiel a su estilo: con sarcasmo, secuencias bizarras pero un mensaje profundo.

Embed - GASPI CAMINO A LA VELADA

“Pensaron que no iba a entrenar”, dice en el video de 30 minutos, que ya tiene más de 2,5 millones de reproducciones, luego de haber asegurado que no iba a hacerlo cuando lo convocaron a la pelea. Sin embargo, alude que cómo no iba a prepararse por guita, en referencia al contrato que arregló con el streamer español.

Influencers fitness

Tomas Mazza deberá enfrentarse al polémico “Virus”, ambos hacen contenido vinculado a su fuerza y entrenamiento físico. Sin embargo, el influencer de Zaragoza tiene varias críticas por haber hecho trampa y no pasar un antidoping en ediciones anteriores.

En el encuentro “Cara a cara” el argentino reveló que no peleará con casco, pese a estar en desventaja por la experiencia de su competidor. Para cobrar valor, Mazza viajó junto a un grupo grande de sus amigos.

_alejandra-locomotora-oliveras-tomas-mazza.webp El influencer fitness pidió una oración por "La Locomotora" Oliveros. gentileza

"Yo quiero pedir una cadena de oración para La Locomotora, que sufrió un ACV, un infarto isquémico. La verdad... nada, agradecemos por ella para que salga todo bien. Es una excelente persona, que incentiva el deporte, una gran referente del boxeo y, nada, ojalá que... Dios quiera que todo salga bien", expresó Mazza en medio del evento, que fue seguido por más de 800 mil personas a través de streaming.

Las peleas de La Velada del Año 5