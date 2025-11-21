El duro relato de Moria Casán sobre el aborto en su adolescencia: "Iba sola a sacarme cosas para no tener familia"

Moria Casán volvió a sorprender con un testimonio que dejó sin palabras tanto a los oyentes como a quienes la acompañaban en el estudio. La diva repasó capítulos de su adolescencia en Vuelta y media (Urbana Play) y sorprendió al contar los abortos que atravesó sola cuando tenía 17 años .

La conversación tomó un giro inesperado cuando le preguntaron cómo era ella a los 17. Moria hizo una pausa breve y contestó sin rodeos: “Y yo a los diecisiete ya era brava. Iba sola a sacarme cosas para no tener una familia", dijo.

"Por eso odio a los Beatles. Porque cada vez que salía sola de esos lugares , que no fueron tantas, pero fueron, me subía a un taxi y estaba la música de los Beatles ", expresó con la sinceridad que la caracteriza.

Su respuesta dejó un silencio incómodo en el estudio y ella misma reforzó la idea al repetir: “I ba sola a sacarme cosas para no tener una familia. Solita. ¿Se entendió? Era duro eso. Así era yo a los 17”.

Para Casán, aquellos episodios quedaron guardados en un rincón profundo de su memoria, en parte porque nunca los compartió con nadie. Contó que, aun estando en pareja, vivía esos momentos en soledad absoluta. “Yo a mi pareja le decía nada de nada. No se enteraba nadie de lo que me pasaba”, recordó.

Esa etapa, según relató, se desarrolló en un clima emocional muy intenso. “Yo lloré mucho de los 13 o 14 años hasta los 18. No me podía dormir si no lloraba. Mi cabeza no la podía parar”, admitió, al reconstruir una adolescencia atravesada por angustias que la acompañaron durante años.

Moria Casán Se filtraron las primeras imagenes de la serie de Moria Casán. web

La actriz también describió cómo esos procesos dejaron huellas que se mezclaron con cambios propios del crecimiento. “Experimentaba dos cosas húmedas, la bombacha por las hormonas y las lágrimas por lo que me pasaba. Me estaba construyendo”, dijo, al poner en palabras una etapa en la que -según ella- convivían su despertar sexual, la presión interna y el peso de decisiones que enfrentaba sin apoyo.

Hacia el final de la entrevista, Moria reflexionó sobre el rol de los hombres en su vida. “Considero que el hombre ha sido necesario en mi vida, aunque me he equivocado muchísimo. Tengo poco registro de esa culpa, pero me encantan los hombres. Soy hombreriega”, afirmó, dejando claro que su historia, con todas sus luces y sombras, forma parte de la identidad que hoy exhibe sin reservas.