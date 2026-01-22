22 de enero de 2026 - 14:52

HBO Max suma un documental que revive a una de las bandas de rock más influyentes de la historia

La producción dura dos horas y sigue a un grupo británico desde sus incios. Cuenta con entrevistas inéditas de los integrantes.

El nuevo documental de HBO Max sobre una icónica banda de rock.

Los Andes | Redacción Espectáculos
“Becoming Led Zeppelin” es el primer documental oficialmente autorizado sobre el grupo británico. Dirigido por Bernard MacMahon, el film propone un viaje profundo a los orígenes de la banda, con entrevistas actuales a sus integrantes, Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones, y una cuidada reconstrucción audiovisual de sus primeros años.

El documental de dos horas con mención especial para John Bonham

La película, que supera levemente las dos horas de duración, incluye además una entrevista inédita que el baterista John Bonham brindó a un medio australiano antes de su fallecimiento, a los 32 años por un intoxicación a causa del consumo del alcohol, una de las joyas más valiosas del proyecto.

A eso se suma material nunca antes visto de presentaciones históricas realizadas en 1969, como el Atlanta Pop Festival, el Fillmore West y el Texas Pop Festival.

Jimmy Page se refirió al proceso creativo del documental y al primer encuentro con el director: “Cuando nos conocimos, probablemente estábamos un poco nerviosos el uno del otro. Pero el conducto fue el guion gráfico. Sentí que realmente lo habían entendido, que comprendían de qué se trataba todo esto”.

Por su parte, la guionista Allison McGourty reveló que el trabajo demandó más de cinco años de investigación y búsqueda de archivos: “Viajamos de un lado a otro del Atlántico, limpiando áticos y sótanos en busca de material de video inusual, fotografías y grabaciones”. Todo ese contenido fue transferido y restaurado con técnicas personalizadas para que, especialmente en formato IMAX, “se vea y suene como si acabara de salir de un laboratorio”.

