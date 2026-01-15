15 de enero de 2026 - 11:12

Tráiler de Euphoria 3 revela fecha de estreno en HBO Max, qué pasó con los personajes y un posible final

La producción de HBO Max muestra a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi y los caminos que sus personajes tomaron dentro de la serie.

Confirmaron la fecha de estreno de la tercera temporada de Euphoria.

Confirmaron la fecha de estreno de la tercera temporada de Euphoria.

Lejos de un reencuentro nostálgico, la nueva temporada muestra a los protagonistas en escenarios más oscuros, adultos y atravesados por decisiones que ya no tienen marcha atrás.

Qué pasa con los personajes en la temporada 3 de Euphoria

El adelanto deja en claro que el tiempo no trajo calma. Cassie y Nate, interpretados por Sydney Sweeney y Jacob Elordi, respectivamente, aparecen casados y viviendo en los suburbios, aunque la estabilidad dura poco. La relación entra en crisis cuando él descubre que su esposa se convirtió en creadora de contenido erótico en plataformas como OnlyFans.

Jules (Hunter Schafer), por su parte, enfrenta la presión creativa y emocional de estudiar arte en una escuela prestigiosa, mientras intenta consolidarse como pintora. Maddy da un giro inesperado y comienza a trabajar en una agencia de talentos en Hollywood, pero que le exige más de lo que debería.

Sydney Sweeney en Euphoria.
Sydney Sweeney en Euphoria.

Sydney Sweeney en Euphoria.

El cambio más drástico, sin embargo, es el de Rue. Interpretada por Zendaya, la joven ahora vive en México y sobrevive con trabajos ocasionales para reunir el dinero necesario para saldar su deuda con Laurie. El problema es que la narcotraficante no piensa esperar, y Rue queda atrapada en medio de una guerra de bandas.

“Cuando hacés un pacto con el diablo, no hay vuelta atrás”, dice la protagonista en una de las frases más contundentes del tráiler.

La tercera temporada también traerá incorporaciones de alto perfil: Sharon Stone, Natasha Lyonne y la cantante española Rosalía se suman al elenco. Esta última como trabajadora de un club de stripers.

Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria

El estreno está previsto para el 12 de abril de 2026 en HBO Max, aunque no revelaron si será con estrenos semanales o todos los capítulos juntos. Posiblemente sea uno cada domingo, a las 23 horas (Argentina).

Embed - Euphoria Season 3 | Trailer | HBO Max

¿La temporada 3 es la final de Euphoria?

Todo indica que la tercera temporada de "Euphoria" podría ser la última de la serie, aunque HBO todavía no lo confirmó oficialmente.

El salto temporal, el tono más adulto y los arcos narrativos que plantea el tráiler refuerzan la idea de un cierre definitivo, sumado a las complicadas agendas de los actores a quienes ya no se los ve tan comprometidos con el formato.

