Las primeras fotos de la tercera temporada de "Euphoria" revelan qué personajes sí van a aparecer

Las imágenes oficiales de HBO Max, acompañadas de un breve tráiler, muestran los actores que regresarán a la tan postergada tercera entrega de la serie.

HBO Max mostró nuevas fotos de Euphoria, temporada 3.

HBO Max mostró nuevas fotos de Euphoria, temporada 3.

Por Redacción Espectáculos
El adelanto, titulado “Euphoria Season 3 Teaser Trailer (2026)”, ofrece imágenes intensas y cargadas de dramatismo, fieles al estilo visual que convirtió a la ficción en uno de los mayores fenómenos culturales de la última década. Aunque no revela detalles específicos de la historia, el tono oscuro y emocional vuelve a ser el eje central.

El regreso de los protagonistas y un clima más sombrío en "Euphoria 3"

En las imágenes difundidas se pueden ver breves apariciones de Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, retomando sus personajes: Rue, Cassie y Nate, respectivamente. También hay cameos de Hunter Schafer, como Jules, y de Alexa Demie en la inconfundible piel de Maddy. Además, se suma la figura invitada de la cantante Rosalía.

La estética sugiere una evolución narrativa más madura, con conflictos profundos y una carga emocional aún mayor, sello inconfundible del creador Sam Levinson. El breve tráiler es presentado por Rue: “No sé si la vida es exactamente como deseaba”. Y deja en claro que retomará unos años después de que los protagonistas terminaron la escuela.

¿Qué se sabe de "Euphoria" temporada 3?

Desde HBO Max confirmaron que la tercera temporada ya se encuentra en plena etapa de rodaje. A través de sus redes oficiales, la plataforma anunció que la serie dramática original, ganadora de múltiples premios Emmy, comenzó la grabación de los nuevos capítulos en la ciudad de Los Ángeles.

Aunque todavía no hay detalles sobre la trama ni una fecha exacta de estreno, la confirmación del rodaje y la publicación de las primeras imágenes reavivaron la expectativa. Con estreno previsto para abril de 2026, Euphoria promete regresar con una propuesta aún más intensa.

Por Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos
