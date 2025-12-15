Las primeras fotos de la tercera temporada de "Euphoria" revelan qué personajes sí van a aparecer

Las imágenes oficiales de HBO Max, acompañadas de un breve tráiler, muestran los actores que regresarán a la tan postergada tercera entrega de la serie.

Después de años de espera, Euphoria vuelve a dar señales concretas de su regreso. HBO Max publicó las primeras fotos oficiales de la tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya, junto con un breve teaser que anticipa la llegada de los nuevos episodios en 2026.

El adelanto, titulado “Euphoria Season 3 Teaser Trailer (2026)”, ofrece imágenes intensas y cargadas de dramatismo, fieles al estilo visual que convirtió a la ficción en uno de los mayores fenómenos culturales de la última década. Aunque no revela detalles específicos de la historia, el tono oscuro y emocional vuelve a ser el eje central.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de fr (@alexademiefr) El regreso de los protagonistas y un clima más sombrío en "Euphoria 3" En las imágenes difundidas se pueden ver breves apariciones de Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, retomando sus personajes: Rue, Cassie y Nate, respectivamente. También hay cameos de Hunter Schafer, como Jules, y de Alexa Demie en la inconfundible piel de Maddy. Además, se suma la figura invitada de la cantante Rosalía.

HBO Max mostró nuevas fotos de Euphoria, temporada 3. HBO Max mostró nuevas fotos de Euphoria, temporada 3. gentileza La estética sugiere una evolución narrativa más madura, con conflictos profundos y una carga emocional aún mayor, sello inconfundible del creador Sam Levinson. El breve tráiler es presentado por Rue: “No sé si la vida es exactamente como deseaba”. Y deja en claro que retomará unos años después de que los protagonistas terminaron la escuela.

HBO Max mostró nuevas fotos de Euphoria, temporada 3. HBO Max mostró nuevas fotos de Euphoria, temporada 3. gentileza ¿Qué se sabe de "Euphoria" temporada 3? Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de fr (@alexademiefr) Desde HBO Max confirmaron que la tercera temporada ya se encuentra en plena etapa de rodaje. A través de sus redes oficiales, la plataforma anunció que la serie dramática original, ganadora de múltiples premios Emmy, comenzó la grabación de los nuevos capítulos en la ciudad de Los Ángeles.