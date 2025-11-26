Los sorprendentes estrenos de HBO Max para 2026

Llega a HBO Max una de las mejores series de la historia: se verá en 4K por primera vez

La plataforma prepara lanzamientos durante todo el año, combinando grandes franquicias internacionales con producciones locales que refuerzan su estrategia regional, especialmente en América Latina y Argentina.

Entre las novedades más esperadas se destaca “El Caballero de los Siete Reinos”, la nueva precuela del universo “Juego de Tronos”, que se estrena el 19 de enero . Protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, la serie ya fue renovada para una segunda temporada incluso antes de su debut.

Otra de las apuestas fuertes es la tercera temporada de “La Casa del Dragón” , prevista para mediados de 2026. La historia seguirá expandiéndose con una cuarta temporada ya confirmada como cierre definitivo, y contará con el regreso de Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith y el elenco central.

También vuelve “Euphoria” con nuevos episodios durante el segundo trimestre del año . Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi retoman sus papeles, mientras que se suman figuras como Rosalía, Natasha Lyonne y Marshawn Lynch.

Dentro del universo de las sitcoms, llegará “Stuart Fails to Save the Universe”, spin-off de “The Big Bang Theory” centrado en el personaje de Stuart Bloom, nuevamente interpretado por Kevin Sussman.

En el terreno de los superhéroes, “Lanterns” verá la luz en el tercer trimestre de 2026, con Aaron Pierre y Kyle Chandler como John Stewart y Hal Jordan, respectivamente.

Nuevas series originales internacionales

“Half Man” : creada por Richard Gadd, el autor de "Bebé reno".

: creada por Richard Gadd, el autor de "Bebé reno". “Rooster”: una comedia universitaria protagonizada por Steve Carell.

una comedia universitaria protagonizada por Steve Carell. “DTF St. Louis” : miniserie dramática con Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, que estrena en el segundo trimestre.

: miniserie dramática con Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, que estrena en el segundo trimestre. “War”:thriller legal británico protagonizado por Dominic West y Sienna Miller.

Producciones que regresan, una nueva de “Dune”

El 2026 también estará marcado por el regreso de series consagradas dentro del catálogo de HBO Max. Entre los títulos más destacados se encuentra “The Pitt”, la ganadora del Emmy a mejor serie dramática, que estrenará nuevos episodios el 9 de enero. A la lista se suman las continuaciones de “La Edad Dorada” y “Hacks”, nuevamente protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder.

Además, los fanáticos de la ciencia ficción podrán disfrutar de la segunda temporada de “Dune: La Profecía”, mientras que “Industry” regresará en enero con una nueva tanda de episodios. El apartado de regresos se completa con “The Comeback”, que vuelve 20 años después de su estreno original con capítulos inéditos previstos para el segundo trimestre del año.

Producciones latinoamericanas destacadas

“Como Agua para Chocolate” – Temporada 2: desde el 15 de febrero, con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault.

– Temporada 2: desde el 15 de febrero, con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault. “Universo Chespirito” : continuará expandiéndose tras la bioserie Sin querer queriendo con nuevos proyectos centrados en Don Ramón y Los Colorado (animada).

: continuará expandiéndose tras la bioserie Sin querer queriendo con nuevos proyectos centrados en Don Ramón y Los Colorado (animada). “Ciudad de Dios: La lucha no para” – Temporada 2: que se estrenará en la segunda mitad del año.

Producciones argentinas en HBO Max

“Cautiva” : inspirada en un caso real argentino, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega.

: inspirada en un caso real argentino, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega. “Viudas Negras: P*tas y Chorras” – Temporada 2: con Malena Pichot y Pilar Gamboa.

– Temporada 2: con Malena Pichot y Pilar Gamboa. “Máxima” – Temporada 2: nuevamente con Delfina Chaves, centrada en la boda real y los conflictos de la monarquía.

– Temporada 2: nuevamente con Delfina Chaves, centrada en la boda real y los conflictos de la monarquía. “Margarita” – Temporadas 2 y 3.

– Temporadas 2 y 3. “La Masacre de Flores”: docuserie dirigida por Juan José Campanella con el testimonio de Matías Bagnato.

La animación para adultos

“La Huella del Oro” : primera producción de Adult Swim realizada en Argentina.

: primera producción de Adult Swim realizada en Argentina. “Primal” – Temporada 3.

– Temporada 3. Nuevos episodios de “Rick & Morty”.

Contenidos infantiles y familiares

