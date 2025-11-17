Cuándo se estrena "El Conjuro 4 : últimos ritos" en HBO Max: fecha confirmada

El filme, es el cierre de la saga principal del matrimonio Warren y se estrenó en cines hace apenas cuatro meses.

La hija de los Warren, en la vida real y en la ficción. Se llama Judy.

El cierre de la saga principal del matrimonio Warren llega a HBO Max. Con fecha confirmada los fanáticos del terror que se la perdieron en cines podrán disfrutar en breve de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”.

Dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan y Peter Safran, esta entrega reúne nuevamente a Vera Farmiga y Patrick Wilson como los emblemáticos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

¿Qué promete “Últimos Ritos”? En el nuevo filme, Ed y Lorraine Warren son llamados de nuevo a la acción cuando la familia Smurl —Jack, Janet y sus hijas— asegura estar siendo atormentada por fuerzas demoníacas en su casa de Pensilvania.

Lo que arranca como fenómenos inquietantes, ruidos, olores extraños y apariciones, se convierte en un infierno tangible: objetos se mueven solos, tragos caen, un espejo antiguo parece contener algo más que un simple reflejo. Lorraine, con su sensibilidad psíquica, intuye no solo que hay espíritus involucrados, sino también una entidad maligna mucho más poderosa que manipula a los otros presencias.

Pero el horror no es lo único en juego: Judy Warren, la hija del matrimonio, también se ve atraída por el caso. Sus visiones paranormales y su conexión con el espejo maldito la ponen en el centro de un enfrentamiento donde la familia Warren debe unir fe, amor y coraje para sellar la amenaza. La película mezcla recuerdos del pasado —como los primeros encuentros de Ed y Lorraine con una entidad reflejada en un espejo en su juventud— con una confrontación final donde el peligro acecha tanto lo físico como lo espiritual.