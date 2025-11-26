26 de noviembre de 2025 - 12:25

La película ácida y actual sobre una guerra de pareja: arrasa en Disney+

Con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, la producción analiza los desencuentros de un matrimonio sin romantizarlos.

Disney+&nbsp;&nbsp;

Disney+  

Foto:

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan la nueva película de Disney+

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan la nueva película de Disney+

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

¿lautaro martinez en zootopia?: el campeon del mundo presento a su personaje en redes

¿Lautaro Martínez en Zootopia?: el campeón del mundo presentó a su personaje en redes

Por Redacción Espectáculos
La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Los Roses”, una reversión que toma como eje una relación al borde del colapso y la convierte en un retrato incómodo. Con una mirada ácida y actual, el estreno propone una historia donde los vínculos desgastados se exponen sin romanticismos, entre sarcasmo, frustración y ambiciones que chocan.

“Los Roses”, la película de Disney+

La trama gira en torno a Ivy y Theo, un matrimonio que hacia afuera parece sólido, exitoso y en equilibrio. Pero, puertas adentro, esa armonía es apenas una fachada. Las aspiraciones individuales, las carreras que avanzan en direcciones opuestas y un resentimiento comienzan a erosionar la convivencia.

Embed - Los Roses | Tráiler Oficial | Subtitulado

Con el paso del tiempo, las presiones laborales y personales intensifican el conflicto y transforman cada gesto cotidiano en una disputa. El hogar deja de ser refugio para convertirse en un campo de batalla emocional donde el sarcasmo, la competencia y la hostilidad marcan el pulso de la relación.

La película recupera el espíritu de la historia original y lo actualiza con una mirada más filosa y contemporánea. Humor ácido, diálogos punzantes y situaciones incómodamente reconocibles construyen un relato que expone cómo una rivalidad interna puede dinamitar cualquier equilibrio previo.

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, protagonizan la nueva película de Disney+
Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan la nueva pel&iacute;cula de Disney+

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan la nueva película de Disney+

El elenco de "Los Roses" en Disney+

El impacto de “Los Roses” también se sostiene en la trayectoria de sus protagonistas. Olivia Colman, quien interpreta a Ivy, es una de las actrices más prestigiosas de su generación: ganó el Oscar por “La favorita” y recibió múltiples premios Emmy por su inolvidable interpretación de la reina Isabel II en “The Crown”.

Por su parte, Benedict Cumberbatch es Theo. El actor es uno de los intérpretes británicos de mayor proyección internacional. Alcanzó fama global con “Sherlock”, consolidó su lugar en Hollywood como Doctor Strange dentro del Universo Marvel y fue nominado al Oscar por su papel en “The Power of the Dog”.

Al elenco lo completan: Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao y Kate McKinnon.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La triste historia del joven activista querido por todos y que fue brutalmente asesinado tendrá su película

El joven activista que fue brutalmente asesinado en un conmovedor caso tendrá su película

Por Ignacio de la Rosa
Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en la nueva película.

Basada en un best seller: la nueva película de trama psicológica con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

Por Redacción Espectáculos
Una escuela cristiana prohíble las canciones de las Guerreras K-pop

Una escuela cristiana prohíbe las canciones de Las guerreras del K-Pop, el reciente éxito de Netflix

Por Redacción Espectáculos
La extraña obsesión entre Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Qué pasa entre Ariana Grande y Cynthia Erivo: el pacto, una teoría espeluznante y una extraña obsesión

Por Redacción Espectáculos