La película ácida y actual sobre una guerra de pareja: arrasa en Disney+

Con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, la producción analiza los desencuentros de un matrimonio sin romantizarlos.

Disney+ sumó a su catálogo una película que volvió a instalar un debate: qué pasa cuando el amor se convierte en competencia y la vida en pareja deriva en una batalla. La nueva producción es una remake que se instala entre lo más visto con un elenco de actores reconocidos.

Se trata de “Los Roses”, una reversión que toma como eje una relación al borde del colapso y la convierte en un retrato incómodo. Con una mirada ácida y actual, el estreno propone una historia donde los vínculos desgastados se exponen sin romanticismos, entre sarcasmo, frustración y ambiciones que chocan.

“Los Roses”, la película de Disney+ La trama gira en torno a Ivy y Theo, un matrimonio que hacia afuera parece sólido, exitoso y en equilibrio. Pero, puertas adentro, esa armonía es apenas una fachada. Las aspiraciones individuales, las carreras que avanzan en direcciones opuestas y un resentimiento comienzan a erosionar la convivencia.

Con el paso del tiempo, las presiones laborales y personales intensifican el conflicto y transforman cada gesto cotidiano en una disputa. El hogar deja de ser refugio para convertirse en un campo de batalla emocional donde el sarcasmo, la competencia y la hostilidad marcan el pulso de la relación.

La película recupera el espíritu de la historia original y lo actualiza con una mirada más filosa y contemporánea. Humor ácido, diálogos punzantes y situaciones incómodamente reconocibles construyen un relato que expone cómo una rivalidad interna puede dinamitar cualquier equilibrio previo.