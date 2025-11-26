La película ácida y actual sobre una guerra de pareja: arrasa en Disney+

Se trata de “Los Roses”, una reversión que toma como eje una relación al borde del colapso y la convierte en un retrato incómodo. Con una mirada ácida y actual, el estreno propone una historia donde los vínculos desgastados se exponen sin romanticismos, entre sarcasmo, frustración y ambiciones que chocan.
La trama gira en torno a Ivy y Theo, un matrimonio que hacia afuera parece sólido, exitoso y en equilibrio. Pero, puertas adentro, esa armonía es apenas una fachada. Las aspiraciones individuales, las carreras que avanzan en direcciones opuestas y un resentimiento comienzan a erosionar la convivencia.
Con el paso del tiempo, las presiones laborales y personales intensifican el conflicto y transforman cada gesto cotidiano en una disputa. El hogar deja de ser refugio para convertirse en un campo de batalla emocional donde el sarcasmo, la competencia y la hostilidad marcan el pulso de la relación.
La película recupera el espíritu de la historia original y lo actualiza con una mirada más filosa y contemporánea. Humor ácido, diálogos punzantes y situaciones incómodamente reconocibles construyen un relato que expone cómo una rivalidad interna puede dinamitar cualquier equilibrio previo.
El elenco de "Los Roses" en Disney+
El impacto de “Los Roses” también se sostiene en la trayectoria de sus protagonistas. Olivia Colman, quien interpreta a Ivy, es una de las actrices más prestigiosas de su generación: ganó el Oscar por “La favorita” y recibió múltiples premios Emmy por su inolvidable interpretación de la reina Isabel II en “The Crown”.
Por su parte, Benedict Cumberbatch es Theo. El actor es uno de los intérpretes británicos de mayor proyección internacional. Alcanzó fama global con “Sherlock”, consolidó su lugar en Hollywood como Doctor Strange dentro del Universo Marvel y fue nominado al Oscar por su papel en “The Power of the Dog”.
Al elenco lo completan: Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao y Kate McKinnon.