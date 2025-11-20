Basada en un best seller: la nueva película de trama psicológica con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

La nueva apuesta de Paul Feig dejó de lado la comedia para adentrarse en un terreno mucho más oscuro. El director presentó el primer adelanto de “La empleada” , el filme está inspirado en “The Housemaid”, la novela éxito editorial de Freida McFadden que se convirtió en un fenómeno global desde su publicación.

Durante la presentación del tráiler, Feig destacó el desafío de trasladar la intensidad del libro al cine y celebró la química del elenco.

Sweeney, por su parte, contó que devoró la trilogía original en pocos días y que la complejidad moral de los personajes fue lo que más la atrajo del proyecto.

La protagonista es Millie (Sweeney), una joven recién salida de prisión que intenta empezar de cero. En busca de estabilidad, acepta trabajar como empleada doméstica en la mansión de los Winchester, un matrimonio adinerado interpretado por Seyfried y Brandon Sklenar . Lo que parece una oportunidad para recuperar el rumbo pronto se convierte en una experiencia inquietante: reglas extrañas, silencios que pesan y una dinámica familiar cargada de secretos.

Embed - LA EMPLEADA Tráiler Español Latino (2025) Sydney Sweeney, Amanda Seyfried

A medida que Millie se involucra en la cotidianidad de la casa, empieza a descubrir un entramado de manipulación y violencia emocional que la empuja a cuestionarlo todo: sus empleadores, sus propias decisiones y hasta su seguridad física. El film explora la delgada línea entre el poder y la vulnerabilidad en un entorno donde nada es lo que parece.

El guion está escrito por Rebecca Sonnenshine, conocida por su trabajo en “The Boys” y “The Vampire Diaries”, mientras que la producción está a cargo de Lionsgate junto con BF Paris. A Sweeney y Seyfried se suman Michele Morrone y Elizabeth Perkins, completando un elenco pensado para potenciar la tensión del relato.

Cuándo se estrena en cines la película de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

Si bien el estreno de la película está anunciado para el 19 de diciembre en Estados Unidos, llegará a las salas argentinas el 1° de enero de 2026, posicionándose como uno de los lanzamientos fuertes del inicio de temporada.