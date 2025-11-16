Casio rinde homenaje al DeLorean y a 1985 con un reloj edición especial de "Volver al Futuro"

Casio lanzó una edición especial que hará las delicias de los fanáticos de Volver al Futuro y los nostálgicos de los 80. En conmemoración del 40º aniversario de la icónica película , la marca japonesa creó el Casio CA-500WEBF-1A, una versión homenaje que fusiona el pasado con el presente.

Este reloj no solo es un homenaje a la película , sino también una pieza de colección cargada de guiños para los seguidores de la saga de Marty McFly y su viaje en el DeLorean. El diseño del CA-500WEBF-1A se inspira en el famoso reloj Casio CA-53 que lució Marty McFly en la primera película.

Sin embargo, esta edición especial de Casio va más allá, actualizando el modelo con detalles que remiten al DeLorean, el automóvil de viaje en el tiempo que marcó la trilogía. El mini-teclado de la calculadora, que hizo famoso al modelo original, aparece en la parte frontal del reloj, pero ahora con una estética que evoca el guardafango metálico del DeLorean.

Los colores elegidos para el reloj también remiten a los circuitos temporales que Doc Brown usó para fijar fechas y destinos, un guiño inmediato para los fanáticos más acérrimos.

La atención al detalle es asombrosa. En la parte posterior del reloj, Casio grabó el diseño del condensador de fluzo, el corazón del sistema de viaje en el tiempo de la saga. Además, la hebilla de acero inoxidable presenta el logotipo oficial de Regreso al Futuro, dándole un toque aún más auténtico para aquellos que reconozcan la tipografía inmediatamente.

casio2 Con cronómetro, alarma y una calculadora digital, este modelo ofrece lo mejor de la tecnología de los 80 con un toque moderno. Casio

Un Casio con funcionalidad moderna con alma retro

Aunque esta edición está dedicada al pasado, no olvida las características prácticas que hicieron populares los relojes Casio. El CA-500WEBF-1A es resistente al agua y tiene una batería con una duración impresionante de cinco años. Con un peso de solo 53 gramos y un grosor de 8,2 mm, es lo suficientemente ligero y cómodo para el uso diario.

Entre sus características, el reloj incluye cronómetro, alarma, calendario programado hasta el año 2099 (un detalle ideal para aquellos que aún sueñan con hacer viajes en el tiempo), y un formato de hora 12/24. Pero, por supuesto, uno de los mayores atractivos es la calculadora digital de ocho dígitos, integrada en el reloj mediante pequeños botones, un elemento que define la era de los 80 y que aún mantiene su encanto.

Casio3 El empaque en forma de cinta VHS convierte a este reloj en una pieza única para los amantes de la saga y los objetos de colección. Casio

Una edición limitada y un packaging para coleccionistas

El Casio CA-500WEBF-1A ya está disponible para la venta en diversos países a través de la web oficial de Casio, con un precio de 119 euros. Sin embargo, lo que realmente distingue a este modelo es su empaque: la caja en la que viene el reloj reproduce una cinta VHS, un tributo tanto a la saga de Volver al Futuro como a la era dorada del video doméstico. Este detalle simbólico rinde homenaje a la generación que creció en los años 80, y convierte al reloj en una pieza aún más deseada por los coleccionistas.