11 de noviembre de 2025 - 21:25

La nueva actualización de Google Maps que sorprende a los conductores: "Visión en tiempo real"

Se trata de Carril en Vivo, que combina Inteligencia Artificial de Gemini con los sensores del auto. De qué se trata y en qué autos estará disponible.

Nueva actualización de Google Maps.

Nueva actualización de Google Maps.

Foto:

Gentileza
Por Redacción

Google presentó una herramienta que promete cambiar la forma de usar el servicio más popular del mundo. La nueva función de Google Maps permitirá identificar en tiempo real el carril por el que circula el vehículo y avisar al conductor si necesita cambiarlo antes de una salida o desvío.

Leé además

Microsoft lanza su propio generador de imágenes con IA de forma gratuita, lo que implica una competencia con Google. 

Nueva competencia para Google: Microsoft lanza su propio generador de imágenes con IA

Por Redacción
Google Play, la tienda de aplicaciones para Android

Google exigirá verificación de edad para descargar apps en Play Store

Por Redacción

La función, llamada Indicador de Carril en Vivo, combina la Inteligencia Artificial de Gemini con los sensores del auto para “ver” la carretera y mostrar en la pantalla cuál es el carril correcto.

En el caso de que el sistema nuevo detecte un error de trayectoria, enviará inmediatamente una alerta visual y sonora para que el conductor corrija el rumbo sin sobresaltos.

Desde Google internacional explicaron que el objetivo es hacer la conducción más simple, rápida y segura, especialmente en autopistas muy amplias o con varios desvíos, donde muchos usuarios suelen dudar al interpretar el mapa.

Con esta nueva actualización, el navegador funcionará como un copiloto digital capaz de asistir al conductor y evitar confusiones.

  • Cuándo debuta y en qué modelo

La herramienta debutará primero en Estados Unidos y Suecia, y estará disponible en autos con sistema Android Automotive integrado. El primer modelo en incorporar esta función será el Polestar 4, un vehículo eléctrico desarrollado por la marca sueco-china.

Polestar 4.
Polestar 4.

Polestar 4.

Nueva competencia para Google: Microsoft lanza su propio generador de imágenes con IA

La empresa tecnológica Microsoft ha presentado su modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial, MAI-Image-1. Este modelo se posiciona como competencia de Google y su modelo Nano Banana.

MAI-Image-1 es una herramiento diseñada para ofrecer resultados fotorrealistas. Este modelo de IA sienta las bases para crear experiencias inmersivas, creativas y dinámicas dentro de los productos de Microsoft.

Nueva propuesta de Microsoft

Aunque el modelo se dió a conocer a mediados de octubre, recientemente se puso a disposición de los usuarios que pueden ingresar de manera gratuita. El acceso se realiza a través de la aplicación y el motor de búsqueda Bing, asi como también mediante Bing Image Creator.

A pesar de que estar operativo para todos los internautas a nivel global, todavía no está disponible en la Unión Europa, donde se espera llegue próximamente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Chau Google Chrome? Los nuevos navegadores con IA llegan para revolucionar la web

¿Se acaba el reinado de Google Chrome? Así son los nuevos navegadores con IA que revolucionan la web

Por Claudio Barros
YouTube implementará nuevas mejoras con inteligencia artificial

YouTube aplicará IA para mejorar tus viejos videos: los convertirá en versiones 4K sin que hagas nada

Por Redacción
nominados a los premios polo tic mendoza 2025: la innovacion local que impulsa el futuro tech de la provincia

Nominados a los Premios Polo TIC Mendoza 2025: la innovación local que impulsa el futuro tech de la provincia

Por María Jesús Abril
El mantenimiento periódico, como la limpieza interna es importante para prolongar la durabilidad de la computadora

Cinco hábitos clave para que tu computadora dure más de 10 años sin perder rendimiento

Por Redacción