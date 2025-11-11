La nueva actualización de Google Maps que sorprende a los conductores: "Visión en tiempo real"

Google presentó una herramienta que promete cambiar la forma de usar el servicio más popular del mundo. La nueva función de Google Maps permitirá identificar en tiempo real el carril por el que circula el vehículo y avisar al conductor si necesita cambiarlo antes de una salida o desvío.

La función, llamada Indicador de Carril en Vivo , combina la Inteligencia Artificial de Gemini con los sensores del auto para “ver” la carretera y mostrar en la pantalla cuál es el carril correcto.

En el caso de que el sistema nuevo detecte un error de trayectoria, enviará inmediatamente una alerta visual y sonora para que el conductor corrija el rumbo sin sobresaltos.

Desde Google internacional explicaron que el objetivo es hacer la conducción más simple, rápida y segura , especialmente en autopistas muy amplias o con varios desvíos, donde muchos usuarios suelen dudar al interpretar el mapa.

Con esta nueva actualización , el navegador funcionará como un copiloto digital capaz de asistir al conductor y evitar confusiones.

Cuándo debuta y en qué modelo

La herramienta debutará primero en Estados Unidos y Suecia, y estará disponible en autos con sistema Android Automotive integrado. El primer modelo en incorporar esta función será el Polestar 4, un vehículo eléctrico desarrollado por la marca sueco-china.

Nueva competencia para Google: Microsoft lanza su propio generador de imágenes con IA

La empresa tecnológica Microsoft ha presentado su modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial, MAI-Image-1. Este modelo se posiciona como competencia de Google y su modelo Nano Banana.

MAI-Image-1 es una herramiento diseñada para ofrecer resultados fotorrealistas. Este modelo de IA sienta las bases para crear experiencias inmersivas, creativas y dinámicas dentro de los productos de Microsoft.

Nueva propuesta de Microsoft

Aunque el modelo se dió a conocer a mediados de octubre, recientemente se puso a disposición de los usuarios que pueden ingresar de manera gratuita. El acceso se realiza a través de la aplicación y el motor de búsqueda Bing, asi como también mediante Bing Image Creator.

A pesar de que estar operativo para todos los internautas a nivel global, todavía no está disponible en la Unión Europa, donde se espera llegue próximamente.