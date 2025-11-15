Adiós a las memorias USB: la nueva forma de guardar información que reemplaza a los pendrives

Los pendrives o memorias USB, durante años eran esenciales para guardar y transferir archivos, pero están quedando en desuso. Nuevas tecnologías como la nube , las tarjetas SD y los discos externos se imponen por su eficiencia, compatibilidad y menor costo. La era digital avanza hacia un almacenamiento más rápido, accesible y sin necesidad de dispositivos físicos.

Apenas $1.890: la plataforma de streaming que liquida la suscripción mensual en Argentina

Talento, innovación y networking: así fue el encuentro del Polo TIC en Chandon con los Premios 2025

Durante mucho tiempo, las memorias USB fueron un elemento indispensable para transportar documentos, fotos o videos. Sin embargo, el avance de la tecnología está relegando su uso frente a opciones más modernas y eficientes. La nube, los discos externos y las tarjetas de memoria se consolidan como los nuevos protagonistas del almacenamiento digital.

Los pendrives comenzaron a perder relevancia por varias razones: su capacidad limitada, la lentitud en la transferencia de archivos y los cambios en el hardware. Muchos equipos portátiles actuales, especialmente los ultraligeros, ya no incluyen puertos USB-A, lo que obliga a los usuarios a recurrir a adaptadores o a elegir dispositivos más actualizados.

Además, el costo de las memorias USB ya no resulta competitivo . Frente a servicios en la nube que ofrecen planes gratuitos o suscripciones económicas con grandes volúmenes de espacio, los pendrives se vuelven menos prácticos y rentables.

Entre las alternativas que ganan terreno se encuentran las tarjetas SD y microSD, valoradas por su tamaño reducido, precio accesible y compatibilidad con cámaras, teléfonos y computadoras. Permiten ampliar la memoria de los dispositivos y transferir datos con rapidez sin depender de cables.

Los discos externos, por su parte, destacan por su enorme capacidad y velocidad. Son ideales para copias de seguridad o para mover grandes cantidades de información. Las versiones más recientes incorporan puertos USB-C y conexiones Thunderbolt, que aumentan su durabilidad y eficiencia.

Almacenamiento en la nube

No obstante, la transformación más profunda llegó con el almacenamiento en la nube. Plataformas como Google Drive, Dropbox, OneDrive o iCloud permiten guardar y sincronizar archivos desde cualquier lugar con conexión a internet. Esta modalidad elimina la dependencia de los dispositivos físicos y ofrece respaldo automático, colaboración en línea y mayor seguridad.

Almacenamiento en la nub La transformación más profunda llegó con el almacenamiento en la nube Web

En un contexto cada vez más digital, el cambio parece irreversible. Aunque las memorias USB aún se utilizan en ámbitos específicos, el futuro del almacenamiento apunta hacia soluciones más ágiles, sostenibles y conectadas.