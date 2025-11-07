Nueva competencia para Google: Microsoft lanza su propio generador de imágenes con IA

La empresa tecnológica Microsoft ha presentado su modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial , MAI-Image-1. Este modelo se posiciona como competencia de Google y su modelo Nano Banana.

MAI-Image-1 es una herramiento diseñada para ofrecer resultados fotorrealistas. Este modelo de IA sienta las bases para crear experiencias inmersivas, creativas y dinámicas dentro de los productos de Microsoft.

Aunque el modelo se dió a conocer a mediados de octubre, recientemente se puso a disposición de los usuarios que pueden ingresar de manera gratuita. El acceso se realiza a través de la aplicación y el motor de búsqueda Bing, asi como también mediante Bing Image Creator .

A pesar de que estar operativo para todos los internautas a nivel global, todavía no está disponible en la Unión Europa, donde se espera llegue próximamente.

Este se destaca por generar imágenes con iluminación artística y detalle fotorrealista , ofrecer excelentes resultados en escenas de alimentos o naturaleza y, además, por su capacidad para crear fotos personalizadas para el audio del modo Historia a través de Copilot Labs.

Gracias a su combinación de velocidad y calidad, MAI-Image-1 permite a los usuarios plasmar sus ideas de forma más rápida, facilita la iteración y la transferencia a otras herramientas.

El modelo compite con la IA de Google

La propuesta de Microsft se impone frente a Nano Banana, modelo de Google que permite crear imágenes desde cero a partir de texto o bien editar fotografías ya existentes con un alto nivel de precisión.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran borrar objetos o personas, cambiar fondos, colorear imágenes antiguas y mantener la coherencia visual en ediciones sucesivas.

El lanzamiento de Nano Banana generó gran furor en redes sociales, donde los usuarios destacan su velocidad y realismo frente a otras plataformas similares. Google, en tanto, busca consolidarse como líder en el mercado de la edición de imágenes con IA, ofreciendo una herramienta potente, gratuita y accesible para todos.