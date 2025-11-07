7 de noviembre de 2025 - 23:45

Nueva competencia para Google: Microsoft lanza su propio generador de imágenes con IA

El modelo MAI-Image-1 ya se encuentra disponible y tiene acceso gratuito a través de la aplicación y el motor de búsqueda Bing.

Qué dijo el CEO de OpenAI tras el anuncio de inversión millonaria en inteligencia artificial en el país

La plataforma usa modelos de aprendizaje para entender idiomas que no conoce y relaciona con otros.

Google Translate se transforma: nuevas funciones con inteligencia artificial y recursos para aprender idiomas

MAI-Image-1 es una herramiento diseñada para ofrecer resultados fotorrealistas. Este modelo de IA sienta las bases para crear experiencias inmersivas, creativas y dinámicas dentro de los productos de Microsoft.

Nueva propuesta de Microsoft

Aunque el modelo se dió a conocer a mediados de octubre, recientemente se puso a disposición de los usuarios que pueden ingresar de manera gratuita. El acceso se realiza a través de la aplicación y el motor de búsqueda Bing, asi como también mediante Bing Image Creator.

A pesar de que estar operativo para todos los internautas a nivel global, todavía no está disponible en la Unión Europa, donde se espera llegue próximamente.

Este se destaca por generar imágenes con iluminación artística y detalle fotorrealista, ofrecer excelentes resultados en escenas de alimentos o naturaleza y, además, por su capacidad para crear fotos personalizadas para el audio del modo Historia a través de Copilot Labs.

Gracias a su combinación de velocidad y calidad, MAI-Image-1 permite a los usuarios plasmar sus ideas de forma más rápida, facilita la iteración y la transferencia a otras herramientas.

El modelo compite con la IA de Google

La propuesta de Microsft se impone frente a Nano Banana, modelo de Google que permite crear imágenes desde cero a partir de texto o bien editar fotografías ya existentes con un alto nivel de precisión.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran borrar objetos o personas, cambiar fondos, colorear imágenes antiguas y mantener la coherencia visual en ediciones sucesivas.

El lanzamiento de Nano Banana generó gran furor en redes sociales, donde los usuarios destacan su velocidad y realismo frente a otras plataformas similares. Google, en tanto, busca consolidarse como líder en el mercado de la edición de imágenes con IA, ofreciendo una herramienta potente, gratuita y accesible para todos.

