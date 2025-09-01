Google lanzó "Nano Banana", su generador de imágenes con IA: cómo usarlo gratis

El nuevo modelo, integrado en la app Gemini, permite crear y editar fotos con inteligencia artificial de manera gratuita.

Google presentó oficialmente Nano Banana, el nombre en clave de su más reciente modelo de generación y edición de imágenes con inteligencia artificial. La herramienta, que en realidad forma parte de Gemini 2.5 Flash Image, ya está disponible de forma gratuita para todos los usuarios a través de la aplicación y la versión web de Gemini.

Nano Banana permite crear imágenes desde cero a partir de texto o bien editar fotografías ya existentes con un alto nivel de precisión. Entre sus funciones más destacadas se encuentran borrar objetos o personas, cambiar fondos, colorear imágenes antiguas y mantener la coherencia visual en ediciones sucesivas, algo que hasta ahora era una limitación en otros editores de IA.

Para usarla, solo es necesario ingresar a Gemini, subir una imagen o comenzar desde cero y escribir en la caja de texto lo que se desea lograr. Por ejemplo: “eliminá el fondo y agregá un cielo despejado” o “poné un perro sentado en la escena con un lazo”. En pocos segundos, la IA genera la versión editada.

Otra de las novedades es la posibilidad de realizar múltiples ediciones consecutivas, con resultados consistentes, lo que facilita la creación de series de imágenes relacionadas o proyectos visuales complejos.

Especialistas en tecnología recomiendan utilizar descripciones claras y específicas para obtener mejores resultados. Asimismo, se pueden combinar instrucciones —como modificar el fondo y ajustar el color al mismo tiempo— para conseguir imágenes más creativas.