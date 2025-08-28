Lo buscás en Google Maps y no se ve: por qué hay lugares que borrosos en los mapas

Google Maps y su versión Street View se han convertido en herramientas imprescindibles para millones de personas que buscan ubicaciones, planifican rutas o exploran el mundo a través de imágenes satelitales. Sin embargo, no todo está disponible ya que existen destinos que la plataforma decide ocultar o pixelar. Las razones van desde la seguridad nacional hasta tragedias recientes o solicitudes de privacidad.

La “casa de los horrores” de Cleveland (EE.UU.)

En el número 2125 de Seymour Avenue , en Cleveland, se encontraba la vivienda donde Ariel Castro secuestró y mantuvo cautivas durante una década a tres mujeres: Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight. Tras el escándalo, Google decidió pixelar la fachada para evitar el morbo de visitantes virtuales.

En el mar de Andamán se encuentra esta isla habitada por una tribu aislada que rechaza todo contacto con el exterior y cuya hostilidad ha provocado incluso muertes, como la de un misionero en 2018. Google difumina la zona para proteger tanto a los nativos como a los curiosos.

La “casa de los horrores” de Cleveland, donde Ariel Castro mantuvo cautivas a tres mujeres, fue pixelada en Google Maps .

El polémico High Frequency Active Auroral Research Program aparece difuminado en Maps. Oficialmente, es un centro de investigación atmosférica, pero su halo de secretismo ha alimentado teorías conspirativas que lo relacionan con armas climáticas o experimentos militares.

Isla Jeannette (Rusia)

Ubicada en el mar de Siberia Oriental, esta isla cubierta de glaciares aparece como una mancha negra en Google Maps. Fue descubierta en 1881 y, aunque apenas tiene dos kilómetros de longitud, su acceso está restringido.

Fortaleza de Isabel II (Menorca, España)

Junto a la entrada del puerto de Mahón, esta fortificación militar aún en uso aparece pixelada en los mapas. La zona cercana a Es Castell también está bloqueada por motivos de seguridad nacional.

La casa de Carles Puigdemont (Waterloo, Bélgica)

La residencia del expresidente catalán fugado se encuentra en el número 40 de la Avenue de l'Avocat. A petición del propio Puigdemont, Google difuminó la imagen en Street View, aunque abundan fotografías en otros sitios.

Archipiélago de San Blas (Panamá)

Hogar de comunidades indígenas, este grupo de islas no aparece en Google Maps. Se cree que la medida busca proteger su cultura y aislamiento.

Punggye-ri (Corea del Norte)

Es la principal base de pruebas nucleares del régimen norcoreano. Como era de esperar, Google evita mostrar detalles de esta ubicación.

Islas Spratly (mar de China Meridional)

Este archipiélago, reclamado por varios países —China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi—, se mantiene oculto en Maps por la disputa territorial.

Área 51 (Nevada, EE.UU.)

La famosa base militar al norte de Las Vegas es uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Asociada tanto a pruebas militares como a teorías de ovnis, aparece pixelada en Google Maps para evitar filtraciones sensibles.

¿Por qué Google oculta estos sitios?

En la mayoría de los casos, los lugares aparecen pixelados por motivos de seguridad nacional, protección de la privacidad o sensibilidad social. A veces son los propios propietarios quienes solicitan la difuminación, como ocurre con viviendas particulares. En otros, son gobiernos los que piden restricciones para evitar incidentes o proteger instalaciones estratégicas.

Otros usos de la aplicación

Más allá de estas limitaciones, Google Maps sigue siendo una de las plataformas de navegación más completas del mundo.

