Google Translate se transforma: nuevas funciones con inteligencia artificial y recursos para aprender idiomas

Google Translate lanza una gran actualización en Android con texto más legible, traducciones más naturales y una función interactiva para practicar idiomas.

La plataforma usa modelos de aprendizaje para entender idiomas que no conoce y relaciona con otros.

El Traductor de Google renueva su diseño y suma herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Además de ofrecer una lectura más clara, ahora incorpora una función de aprendizaje similar a Duolingo, que permite practicar conversación, mejorar pronunciación y personalizar el estudio según el idioma y nivel del usuario.

El Traductor de Google inicia una nueva etapa con cambios que buscan mejorar la comprensión y la interacción del usuario. La aplicación, utilizada por millones de personas, introduce un rediseño que amplía el tamaño del texto traducido y simplifica la visualización. Estas mejoras resultan especialmente útiles en conversaciones cara a cara o cuando se necesita mostrar una traducción en pantalla.

Una de las principales novedades es la vista de pantalla completa, que permite visualizar las traducciones con una fuente más grande y limpia. Esto facilita la lectura, el intercambio de mensajes y la posibilidad de tomar capturas más claras. Esta función ya está disponible en iPhone y iPad, y próximamente llegará a dispositivos Android.

Google traductor Google Translate ahora competirá con Duolingo. Captura de imagen IA y práctica interactiva para aprender idiomas Junto con la mejora visual, Google incorpora herramientas de inteligencia artificial denominadas Understand y Ask. La primera explica la estructura y el significado gramatical de una frase, mientras que la segunda permite formular preguntas adicionales sobre el texto traducido, ofreciendo ejemplos y contexto de uso. Estas opciones convierten al traductor en un asistente lingüístico más completo.

Otra innovación destacada es la nueva función “Práctica”, que ofrece una experiencia similar a Duolingo. Los usuarios pueden personalizar su aprendizaje eligiendo idioma, nivel y objetivo —como viajar o mejorar el inglés profesional—. Además, propone ejercicios interactivos para escuchar, repetir y hablar, registrando el progreso con recompensas visuales.