18 de octubre de 2025 - 18:46

Google Translate se transforma: nuevas funciones con inteligencia artificial y recursos para aprender idiomas

Google Translate lanza una gran actualización en Android con texto más legible, traducciones más naturales y una función interactiva para practicar idiomas.

La plataforma usa modelos de aprendizaje para entender idiomas que no conoce y relaciona con otros.

La plataforma usa modelos de aprendizaje para entender idiomas que no conoce y relaciona con otros.

Foto:

Gentileza
Por Redacción

Leé además

Estos son los temas que hay que preguntarle a la Inteligencia artificial sobre lo mejor que hay de inteligencia artificial.

Según la inteligencia artificial, ¿qué es lo que más le preguntamos a la inteligencia artificial?

Por Leonardo Rearte
Diario Los Andes

Cómo hacer para que Google Discover te muestra todo lo que pasa en Mendoza: muy fácil, seguí a Los Andes

Por Redacción Sociedad

El Traductor de Google inicia una nueva etapa con cambios que buscan mejorar la comprensión y la interacción del usuario. La aplicación, utilizada por millones de personas, introduce un rediseño que amplía el tamaño del texto traducido y simplifica la visualización. Estas mejoras resultan especialmente útiles en conversaciones cara a cara o cuando se necesita mostrar una traducción en pantalla.

Una de las principales novedades es la vista de pantalla completa, que permite visualizar las traducciones con una fuente más grande y limpia. Esto facilita la lectura, el intercambio de mensajes y la posibilidad de tomar capturas más claras. Esta función ya está disponible en iPhone y iPad, y próximamente llegará a dispositivos Android.

Google traductor
Google Translate ahora competirá con Duolingo.

Google Translate ahora competirá con Duolingo.

IA y práctica interactiva para aprender idiomas

Junto con la mejora visual, Google incorpora herramientas de inteligencia artificial denominadas Understand y Ask. La primera explica la estructura y el significado gramatical de una frase, mientras que la segunda permite formular preguntas adicionales sobre el texto traducido, ofreciendo ejemplos y contexto de uso. Estas opciones convierten al traductor en un asistente lingüístico más completo.

Otra innovación destacada es la nueva función “Práctica”, que ofrece una experiencia similar a Duolingo. Los usuarios pueden personalizar su aprendizaje eligiendo idioma, nivel y objetivo —como viajar o mejorar el inglés profesional—. Además, propone ejercicios interactivos para escuchar, repetir y hablar, registrando el progreso con recompensas visuales.

Con estas incorporaciones, el Traductor de Google avanza hacia un servicio más intuitivo y educativo. Las actualizaciones refuerzan su propósito de facilitar la comunicación global, no solo traduciendo palabras, sino también enseñando a comprenderlas y utilizarlas en contextos reales. Las pruebas ya están activas en Android y se espera su lanzamiento general en las próximas semanas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿fin del googleo tradicional? google revoluciono el buscador con el modo ia: asi funciona

¿Fin del 'googleo' tradicional? Google revolucionó el buscador con el Modo IA: así funciona

Por Redacción
Los Andes en Google Discover

Google Discover te muestra todas las noticias de Los Andes al apretar este link

Por Redacción Sociedad
poner un algodon con esencia de vainilla en la heladera: por que se recomienda y para que sirve

Poner un algodón con esencia de vainilla en la heladera: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Andrés Aguilera
Messi y su familia

La casa de Lionel Messi tiene un grave error, según el Feng Shui