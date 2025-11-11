11 de noviembre de 2025 - 22:40

Apple Pocket: el porta iPhone de lujo diseñado por Issey Miyake que genera polémica y divide opiniones

Diseñado por el estudio japonés Issey Miyake, combina moda y tecnología, pero su precio de hasta US$230 despertó críticas y admiración.

El iPhone Pocket fue diseñado por el estudio japonés Issey Miyake y presentado como un “bolsillo adicional” para el smartphone de Apple.

iPhone
Por Redacción

Apple volvió a estar en el centro de la conversación tecnológica con la presentación del iPhone Pocket, un accesorio ideado para transportar el smartphone que combina funcionalidad y diseño de autor. La pieza fue creada por el estudio Issey Miyake, el equipo fundado por el icónico diseñador japonés fallecido en 2022, y se presenta como un “bolsillo adicional” inspirado en los pliegues textiles característicos de la marca.

Según el comunicado oficial, el iPhone Pocket “presenta una estructura abierta acanalada con la calidad de los pliegues originales de Issey Miyake”. Su tejido elástico permite ver parcialmente la pantalla del iPhone y guardar pequeños objetos cotidianos, ofreciendo distintas formas de uso: puede llevarse en la mano, atado a bolsos o cruzado como una pequeña cartera. Estará disponible en ocho colores para el modelo de correa corta y en tres para el de correa larga, buscando atraer tanto a usuarios minimalistas como a quienes valoran la moda funcional.

iphone
Apple refuerza su alianza con marcas de diseño, siguiendo la línea de colaboraciones con Hermès y otros referentes de la moda.

Un porta iPhone con diseño exclusivo, precio controvertido

El detalle que generó más controversia no fue su estética sino su precio: entre 150 y 230 dólares, según la versión. En redes sociales, muchos usuarios calificaron el valor como “excesivo” para un simple porta teléfono, mientras otros destacaron la colaboración con la casa japonesa como una pieza de colección.

El debate recordó otros productos de Apple que también habían generado reacciones similares, como las correas Hermès para el Apple Watch (desde 579 dólares), el paño de limpieza de 20 dólares lanzado en 2021 o incluso el iPod Sock de 2004, una suerte de “media” para el reproductor musical que costaba 29 dólares. Para muchos, aquel producto de hace dos décadas fue el antecesor directo del nuevo iPhone Pocket, aunque con un espíritu más lúdico y menos pretencioso.

iphone3
Su estructura acanalada y elástica permite ver la pantalla del iPhone y guardar objetos pequeños del uso diario.

Lujo, diseño y marketing

La alianza con Issey Miyake forma parte de una estrategia que Apple utiliza desde hace años: potenciar el valor aspiracional de sus productos a través de colaboraciones con marcas de lujo. A diferencia de otras compañías, como Samsung y sus ediciones especiales diseñadas por Thom Browne, Apple mantiene intacto el diseño base de sus dispositivos y apuesta a complementarlos con accesorios exclusivos.

El iPhone Pocket, más que un simple estuche, confirma una tendencia: el cruce entre la tecnología y la moda sigue siendo uno de los pilares de la identidad premium de Apple, incluso cuando su precio desata nuevas polémicas.

