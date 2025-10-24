Mercado Libre trae Apple a la Argentina: cuánto costarán los nuevos iPhone y cómo anotarse en lista de espera

Mercado Libre ofrecerá, a partir del mes de noviembre, la venta oficial de productos Apple en Argentina a través de su plataforma digital. Esto permitirá a los consumidores la posibilidad de adquirir los últimos modelos con garantía y grandes beneficios de financiación.

La propuesta incluye a los modelos iPhone 17 , iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Además, incluye financiación en cuotas, envíos rápidos a todo el país y acceso al programa de canje que permite entregar equipos usados a cambio de crédito en Mercado Pago.

El anuncio en la pagina oficial señala que los usuarios de Mercado Libre tendrán acceso a una experiencia de compra que prioriza la simplicidad y la seguridad. La tienda oficial no solo ofrecerá la gama completa de dispositivos, sino también contará con alternativas de financiación, promociones y múltiples planes de pago, que buscan captar tanto a clientes recurrentes como a nuevos usuarios.

La plataforma sumará la ventaja de opciones de cuotas sin interés y la cobertura de Compra Protegida propia del ecosistema.

“En Mercado Libre estamos muy entusiasmados de ofrecer productos Apple en Argentina. Este es un hito para nuestra plataforma y una gran noticia para nuestros usuarios, que ahora podrán acceder a una amplia variedad de productos de manera directa de una de las marcas más relevantes del mundo”, enfatizó.

Además, agregó que “con la combinación de la experiencia de compra única de Mercado Libre —simple, rápida y segura— y opciones de financiación flexibles, se reafirma el compromiso de seguir ampliando la oferta tecnológica en la Argentina y de brindar cada vez más valor a los compradores”.

La iniciativa apunta a consolidar la posición de Mercado Libre en el rubro tecnológico, esto destacaría su agilidad logística y la confianza en las transacciones digitales. En Argentina, la demanda de productos sigue en aumento, y la presencia directa de Apple apunta a satisfacer esa tendencia con ofertas competitivas en los lanzamientos internacionales.

Los interesados deberán anotarse en la lista de espera

La estrategia incluye una opción de lista de espera en la página web para aquellos que deseen inscribirse y recibir información sobre los plazos y condiciones de disponibilidad de los productos. Además,quienes busquen la renovación tecnológica, se ofrecerá el Plan de Canje Mercado Libre, un programa que permite entregar un dispositivo usado y obtener hasta $700.000 en crédito de Mercado Pago para adquirir cualquier equipo incluido en el esquema.

Precios estimados del iPhone 17

Precios oficiales en Estados Unidos: 799 dólares para el iPhone 17; 999 dólares para el iPhone Air; 1.099 dólares para el iPhone 17 Pro; y 1.199 dólares para el iPhone 17 Pro Max.

Según trascendió en las últimas semanas, los usuarios locales podrían adquirir los nuevos dispositivos con precios en torno a: $2.000.000 para el IPhone 17 , $2.550.000 para el iPhone Air; $2.800.000 para el IPhone 17 Pro y $2.950.000 para el IPhone 17 Pro Max.

Consultadas fuentes de Mercado Libre, precisaron que aún no tienen definido el precio pero que “será muy competitivo” y que “habrá muy buena financiación”.