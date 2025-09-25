25 de septiembre de 2025 - 11:31

Mercado Libre tiene 150 puestos de empleo abiertos en Argentina: cómo postularse

Mercado Libre ofrece 150 vacantes en Argentina, incluyendo Mendoza, con modalidades presenciales, remotas e híbridas en distintas áreas.

Mercado Libre ofrece 150 vacantes en Argentina, con oportunidades en Buenos Aires, Mendoza y otras ciudades.

Mercado Libre ofrece 150 vacantes en Argentina, con oportunidades en Buenos Aires, Mendoza y otras ciudades.

Mercado Libre, la plataforma líder de comercio electrónico en América Latina, actualiza continuamente su lista de vacantes en Argentina. Según su portal oficial de empleos, la empresa cuenta con 150 posiciones disponibles en distintas ciudades, entre ellas Buenos Aires y Mendoza.

Las ofertas son con modalidades presenciales, remotas e híbridas. Las vacantes cubren áreas como tecnología, logística, finanzas, marketin y comercio exterior, dentro de unidades de negocio como Mercado Pago y Mercado Envíos.

MZSDCNBWMRSGMZBYG5TDINRWGY.jpg?quality=75&smart=true&auth=2dd77536aec727d4200bdc2a6fbeefb0f87cb091ebbac3c1b60319034564bd7c&width=980&height=640
Las oportunidades abarcan tecnolog&iacute;a, log&iacute;stica, finanzas y comercio exterior en unidades como Mercado Pago y Mercado Env&iacute;os.

Las oportunidades abarcan tecnología, logística, finanzas y comercio exterior en unidades como Mercado Pago y Mercado Envíos.

Vacantes disponibles en Mercado Libre en Argentina y Mendoza

Dentro de las ofertas laborales más recientes se encuentra este listado:

  • FullStack Software Engineer - Marketplace - IT – Córdoba, Argentina – TI – Publicado hace 16 horas – Modalidad no especificada.

  • Analista Senior de Negocios Internacionales – Buenos Aires, Argentina – Mercado – Publicado hace 20 horas – Modalidad no especificada.

  • Manager de Comercio Exterior – Buenos Aires, Argentina – Finanzas – Publicado hace un día – Modalidad no especificada.

  • Analista Senior de Demanda Regional - Mercado Envíos – Buenos Aires, Argentina – Shipping – Publicado hace un día – Modalidad no especificada.

  • Representante de Envíos - Mercado Envíos – Buenos Aires, Argentina – Shipping – Prioridad de la empresa – Publicado hace 2 días – Modalidad no especificada.

  • Analista de Estrategia y Planeamiento - Fintech – Buenos Aires, Argentina – Tecnología financiera – Publicado hace 2 días – Modalidad no especificada.

  • Especialista en Política de Créditos – Buenos Aires, Argentina – Tecnología financiera – Publicado hace 2 días – Modalidad no especificada.

  • Expert en Relaciones Gubernamentales – Buenos Aires, Argentina – Legal & Government Relations – Prioridad de la empresa – Híbrido – Publicado hace 2 días.

  • Gerente de Inversiones - Fintech – Buenos Aires, Argentina – Tecnología financiera – Publicado hace 2 días – Modalidad no especificada.

  • Analista Comercial Pagos Offline - Fintech – Buenos Aires, Argentina – Tecnología financiera – Publicado hace 2 días – Modalidad no especificada.

Mercado Libre dará 7 mil becas de educación
Postularse es simple: cargar el CV, completar datos y responder preguntas del puesto desde el portal de empleos oficial.

Postularse es simple: cargar el CV, completar datos y responder preguntas del puesto desde el portal de empleos oficial.

En Mendoza, los puestos disponibles son:

  • Analista Senior Comercial de Pagos Offline - Mercado Pago – Mendoza, Argentina – Tecnología financiera – Publicado hace un mes – Modalidad no especificada.

  • Analista de Transporte - Mercado Envíos – Mendoza, Argentina – Shipping – Publicado hace 24 días – Modalidad no especificada.

Cómo postularse a las vacantes de Mercado Libre

La forma más directa de postularse a un empleo en Mercado Libre ingresando al portal oficial de empleos de la empresa (careers-meli.mercadolibre.com/es). Allí, se debe hacer clic en “ver oportunidades” y utilizar filtros como “más recientes” o palabras clave para encontrar los puestos que se ajusten al perfil del candidato.

Una vez seleccionado el puesto, se debe cargar el currículum, completar la información de contacto y responder preguntas específicas del empleo. El portal utiliza un bot que indica las vacantes más alineadas al perfil del postulante, facilitando la aplicación. Finalmente, se hace clic en “postularse” y la empresa recibirá la información para evaluar la candidatura.

