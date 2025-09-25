Los celulares con mejor cámara por menos de $300.000

Conocé qué celulares ofrecen mejor cámara por menos de 300.000 pesos argentinos, compará opciones de tecnología y descubrí si conviene estirar el presupuesto.

Celulares y tecnología se combinan para ofrecer cámaras potentes a menor costo.

Con un presupuesto de 300.000 pesos argentinos, es muy difícil conseguir hoy celulares nuevos de gama media con una cámara espectacular. Si bien existen modelos modestos que se acercan, la mayoría de los que ofrecen un salto real en fotografía ya superan ese límite. Aun así, vale la pena conocer qué opciones hay dentro del rango y cuáles merecen considerarse aunque estén fuera.

En esta nota comparamos modelos que se acercan al presupuesto en el país, evaluamos su rendimiento fotográfico y mencionamos alternativas de mayor precio que ofrecen mejoras claras. También indicamos dónde buscarlos hoy, especialmente en MercadoLibre.

image Celulares y tecnología se combinan para ofrecer cámaras potentes a menor costo. Posibles celulares dentro o cerca del presupuesto Motorola Moto G05 : este modelo es accesible y tiene una cámara sencilla, ideal para fotos diurnas. No esperes resultados increíbles en modo noche, pero puede servir como opción base para quienes no necesitan funciones avanzadas de fotografía.

Moto G15 (versión local) : según tiendas oficiales en Argentina, el Moto G15 de 128 GB con cámara de 50 MP con AI y lente ultra wide aparece en torno a $291.600 en algunos comercios. Si lográs una buena oferta usada en MercadoLibre , podría entrar en tu presupuesto.

Tecno Spark 30c : este equipo se encuentra a precios moderados y ofrece mejores opciones de cámara comparado con gamas ultra básicas. Vale la pena revisarlo en listas de “ofertas” para ver si baja dentro del rango.

Otras opciones locales: el Moto G15 versión de 128 GB aparece también en tienda oficial a unos $175.206 para ciertas versiones locales. Eso muestra que algunos modelos sí pueden entrar si aprovechás promociones o versiones de menor memoria.

Estas opciones ofrecen un punto de partida para quienes buscan celulares con cámaras decentes sin pasar el límite. Pero quédense con algo: hay que bajar requisitos en condiciones de luz, estabilidad y procesamiento para no lamentarse.

Celulares más costosos con salto fotográfico Ahora bien, si podés estirar un poco el presupuesto o esperar una oferta, hay opciones que justifican el salto:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G : muy mencionado como referencia de gama media alta, tiene cámara principal de 200 MP y funciones avanzadas. Pero su precio local oficial ya ronda los $750.000 según medios argentinos. Igual, en MercadoLibre podría aparecer versiones importadas más baratas (pero con riesgos).

Xiaomi Poco X7 Pro : este modelo está claramente fuera del rango, pero es interesante para comparar qué se pierde cuando nos limitamos al presupuesto. Es robusto en cámaras, rendimiento y diseño, pero cuesta varios cientos de miles.

Samsung Galaxy A16 (versión mejorada) : aparece en ofertas locales con precio de $339.900 en MercadoLibre. Si lográs una rebaja o una versión usada, podría acercarse al umbral.

Otros modelos de gama premium (Samsung S, Xiaomi Ultra, etc.) ofrecen saltos en calidad fotográfica como sensores más grandes, estabilización óptica (OIS), lentes periscópicas y software más pulido. Pero esos modelos hoy requieren presupuestos más amplios o aprovechar liquidaciones extremas.