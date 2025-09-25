Puma remata botines con un 2x1 desde $47.500 en el outlet

La promoción de Puma Argentina incluye un 2x1 en todo el outlet online, lo que permite acceder a botines de distintas líneas con fuertes descuentos. Los valores parten en $47.500, una oportunidad destacada para quienes buscan renovar su calzado deportivo antes de fin de mes.
¿Hasta cuándo es válido?
El 2x1 en calzado de Puma aplica hasta el 25 de septiembre de 2025 en el outlet oficial online. El beneficio no se combina con otras promociones, y el descuento se aplica al producto de menor valor.
Con este esquema, es posible llevar dos pares de botines desde $47.500 cada uno, lo que convierte la promoción en una de las más fuertes de la temporada para deportistas y fanáticos del fútbol.