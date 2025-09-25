25 de septiembre de 2025 - 11:21

Puma remata botines con un 2x1 desde $47.500 en el outlet

La marca deportiva Puma lanzó una liquidación especial en botines de fútbol, con precios rebajados y la posibilidad de llevar dos pares al precio de uno.

Por Redacción Economía

La promoción de Puma Argentina incluye un 2x1 en todo el outlet online, lo que permite acceder a botines de distintas líneas con fuertes descuentos. Los valores parten en $47.500, una oportunidad destacada para quienes buscan renovar su calzado deportivo antes de fin de mes.

Precios de botines en el outlet de Puma

  • Botines de fútbol ULTRA 5 PLAY FG/AG juvenil: $47.500 (antes $94.999)

  • Botines de fútbol FUTURE 8 PLAY FG/AG juvenil: $47.500 (antes $94.999)

  • Botines ATTACANTO FG/AG ADP: $49.999

  • Botines de fútbol Ultra 5 Play FG/AG juvenil: $53.999 (antes $89.999)

  • Botines de fútbol ATTACANTO IT ADP: $53.999 (antes $59.999)

  • Botines FUTURE 7 PLAY FG/AG Jr ADP: $53.999 (antes $89.999)

  • Botines FUTURE 7 MATCH FG/AG Jr ADP: $55.000 (antes $109.999)

  • Botines ULTRA 5 MATCH+ FG/AG juvenil: $57.500 (antes $114.999)

  • Botines ULTRA MATCH FG/AG sin cordones juvenil: $59.999 (antes $99.999)

  • Botines ULTRA 5 PLAY FG/AG: $62.999 (antes $104.999)

  • Botines Ultra 5 MATCH+LL FG/AG JR: $65.999 (antes $109.999)

  • Botines ULTRA 5 PLAY TT juvenil: $66.499 (antes $94.999)

  • Botines FUTURE 8 PLAY FG/AG juvenil: $66.499 (antes $94.999)

  • Botines FUTURE 8 PLAY TT juvenil: $66.499 (antes $94.999)

  • Botines FUTURE 8 MATCH FG/AG juvenil: $68.999 (antes $114.999)

  • Botines ULTRA 5 MATCH+ FG/AG juvenil: $68.999 (antes $114.999)

  • Botines FUTURE 7 MATCH FG/AG Jr ADP: $68.999 (antes $114.999)

  • Botines FUTURE 8 PLAY FG/AG: $73.499 (antes $104.999)

  • Botines ULTRA 5 PLAY TT: $73.499 (antes $104.999)

  • Botines FUTURE 8 PLAY TT: $73.499 (antes $104.999)

  • Botines FUTURE 8 MATCH FG/AG: $89.999 (antes $149.999)

  • Botines ULTRA 5 MATCH FG/AG: $89.999 (antes $149.999)

  • Botines ULTRA 5 MATCH MxSG: $95.999 (antes $159.999)

  • Botines FUTURE 7 MATCH MxSG: $95.999 (antes $159.999)

¿Hasta cuándo es válido?

El 2x1 en calzado de Puma aplica hasta el 25 de septiembre de 2025 en el outlet oficial online. El beneficio no se combina con otras promociones, y el descuento se aplica al producto de menor valor.

Con este esquema, es posible llevar dos pares de botines desde $47.500 cada uno, lo que convierte la promoción en una de las más fuertes de la temporada para deportistas y fanáticos del fútbol.

