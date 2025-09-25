25 de septiembre de 2025 - 12:55

El Gobierno ratificó que siguen las retenciones cero para carnes hasta el 31 de octubre

Tras el ingreso récord de USD 7.000 millones en tres días por parte del agro, el Ejecutivo aclaró que el beneficio para carnes bovinas, aviares y equinas se mantiene vigente sin cupo hasta fin de octubre.

El Gobierno ratificó que siguen las retenciones cero para carnes hasta el 31 de octubre.

El Gobierno ratificó que siguen las retenciones cero para carnes hasta el 31 de octubre.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional confirmó este jueves que el esquema de retenciones cero para la exportación de carnes continúa vigente hasta el 31 de octubre de 2025, pese a que el cupo fijado para el sector agroindustrial por granos se completó en apenas tres días.

Leé además

Las actividades relacionadas con las finanzas crecieron fuerte en julio. 

Indec: el Estimador Mensual de la Actividad Económica mostró una mejora interanual en julio

Por Redacción Economía
Arca cerró la registración del cupo de US$7.000 millones previsto por el decreto 682/2025.

Se logró el cupo de USD 7.000 millones y vuelven las retenciones

Por Redacción Economía

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su cuenta de X que la medida alcanza a las carnes bovinas, aviares y equinas, animales vivos y subproductos, y que en este caso no existe un límite de cupo, a diferencia de lo que ocurrió con granos y oleaginosas.

"El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo", público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1971208469463122113&partner=&hide_thread=false

La carne: un esquema sin cupo

El beneficio fue establecido en el Decreto 685/2025, publicado en el Boletín Oficial, que dispuso la reducción al 0% de las retenciones para este conjunto de productos hasta fin de octubre.

La aclaración surge luego de que el miércoles la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) confirmara que se habían registrado Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por USD 7.000 millones, tope fijado en el Decreto 682/2025 para el agro. Cumplida esa meta, se dio por terminada la vigencia de las retenciones cero para ese sector y volvieron a regir las alícuotas reducidas previas.

A diferencia de lo ocurrido con el agro, en el caso de las carnes, el decreto no fijó cupos de exportación como condición para mantener la medida, por lo que el beneficio sigue vigente en su totalidad hasta el 31 de octubre, tal como fue publicado oficialmente.

El plan de retenciones cero fue diseñado como un mecanismo transitorio para acelerar la liquidación de granos y tuvo un impacto inmediato: en apenas tres días, el agro ingresó USD 7.000 millones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ARCA desmintió una noticia sobre supuestos bloqueos y retenciones de compras en el exterior

Elevan a $ 1.600.000 los umbrales de información para cooperativas

Por Redacción Economía
Carrefour tiene 4 empresas interesadas en su venta. 

Carrefour se va de Argentina: el cuarto jugador que asoma y es desconocido por la mayoría

Por Redacción Economía
Seleccioná el período y marcá las percepciones que querés recuperar; cada mes requiere un trámite aparte.

Percepciones ARCA: cómo pedir la devolución del 35% de Netflix, Spotify y HBO

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 25 de septiembre

El dólar acumula cuatro días a la baja: a cuánto cotiza hoy

Por Redacción Economía