Indec: el Estimador Mensual de la Actividad Económica mostró una mejora interanual en julio

Según difundió el Indec este miércoles, el EMAE subió 2,9% en julio respecto al mismo mes del 2024. El registro frente a junio fue negativo.

Las actividades relacionadas con las finanzas crecieron fuerte en julio.

En julio del 2025, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, registró una suba de 2,9% en la comparación interanual y una caída de 0,1% respecto a junio en la medición desestacionalizada.

Con relación a igual mes del 2024, once de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio, entre los que se destacan Intermediación financiera (23,2% ia) y Explotación de minas y canteras (13,4% ia).

La actividad de Intermediación financiera (23,2% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (13,4% ia).

Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-85,7% ia), que junto con Industria manufacturera (-1,8% ia) le restan 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.