24 de septiembre de 2025 - 16:52

Indec: el Estimador Mensual de la Actividad Económica mostró una mejora interanual en julio

Según difundió el Indec este miércoles, el EMAE subió 2,9% en julio respecto al mismo mes del 2024. El registro frente a junio fue negativo.

Las actividades relacionadas con las finanzas crecieron fuerte en julio. 

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En julio del 2025, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, registró una suba de 2,9% en la comparación interanual y una caída de 0,1% respecto a junio en la medición desestacionalizada.

Con relación a igual mes del 2024, once de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio, entre los que se destacan Intermediación financiera (23,2% ia) y Explotación de minas y canteras (13,4% ia).

La actividad de Intermediación financiera (23,2% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (13,4% ia).

Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-85,7% ia), que junto con Industria manufacturera (-1,8% ia) le restan 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

EMAE julio 2025.

