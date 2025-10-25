25 de octubre de 2025 - 17:32

WhatsApp frenará el envío masivo de mensajes no respondidos: así funcionará su nueva medida contra el spam

WhatsApp limitará los mensajes en chats nuevos sin respuesta para reducir el spam y proteger la privacidad de más de 2.000 millones de usuarios.

WhatsApp incorpora nuevas restricciones para limitar el spam y proteger la privacidad de los usuarios

WhatsApp incorpora nuevas restricciones para limitar el spam y proteger la privacidad de los usuarios

Por Redacción

La popular app de mensajería instantánea WhatsApp incorporará una herramienta que restringe el número de mensajes enviados a contactos que no han contestado. Esta iniciativa busca combatir el contacto no deseado y garantizar una experiencia más segura, sin afectar las conversaciones habituales ni las interacciones con respuesta activa.

WhatsApp continúa reforzando sus mecanismos de seguridad con una nueva función destinada a frenar los mensajes no solicitados. En esta ocasión, la aplicación trabaja en una herramienta que impondrá límites al envío de textos en conversaciones nuevas donde el receptor no haya respondido previamente. Esta funcionalidad busca combatir el spam y equilibrar la accesibilidad con la protección del usuario.

WhatsApp
WhatsApp restringirá la cantidad de mensajes que los usuarios pueden enviar en chats donde no han recibido respuesta

WhatsApp restringirá la cantidad de mensajes que los usuarios pueden enviar en chats donde no han recibido respuesta

Según el portal especializado WABetaInfo, la restricción ya se encuentra en desarrollo dentro de la versión beta 2.25.31.5 para Android, disponible en Google Play Store. Esta medida complementa otra función reciente incorporada en la versión 2.25.14.15, que limita la cantidad de mensajes de difusión que puede enviar cada usuario al mes. Ambos cambios forman parte de un plan mayor para asegurar un entorno de comunicación más limpio y ordenado.

WhatsApp refuerza control de mensajes

La nueva política afectará tanto a usuarios particulares como a cuentas empresariales. Su funcionamiento será progresivo: los usuarios recibirán alertas cuando se acerquen al tope mensual de mensajes enviados a nuevos contactos sin respuesta. Este límite no afectará las conversaciones activas, grupos ni chats con intercambio recíproco, permitiendo mantener una comunicación normal en esos casos.

WhatsApp
Nuevas funciones de WhatsApp: control sobre el envío masivo en chats y prevención del spam

Nuevas funciones de WhatsApp: control sobre el envío masivo en chats y prevención del spam

Cuando se alcance el máximo permitido, solo se podrá recibir mensajes y llamadas de esos contactos, pero no se podrán iniciar nuevas conversaciones con ellos, a menos que contesten. La compañía todavía no ha definido públicamente cuál será el umbral exacto, ya que la función está en fase de prueba y sujeta a ajustes.

WhatsApp
Este cambio de WhatsApp afectará tanto a usuarios individuales como a empresas.

Este cambio de WhatsApp afectará tanto a usuarios individuales como a empresas.

Para las empresas, WhatsApp recomienda usar su versión profesional, WhatsApp Business, que ofrece herramientas específicas para gestionar clientes y mantener una comunicación más efectiva y segura. La nueva funcionalidad responde a la necesidad de controlar el volumen de mensajes y proteger la privacidad de los usuarios en una era de creciente saturación digital.

