27 de abril de 2026 - 21:15

WikiFlix: el "Netflix" gratis de Wikipedia con más de 4.000 películas y series

La plataforma impulsada por Wikipedia reúne más de 4.000 títulos de dominio público y permite ver películas y series sin suscripción ni costo.

WikiFlix: la plataforma libre suma series y películas sin costo.

WikiFlix: la plataforma libre suma series y películas sin costo.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

En un contexto dominado por las plataformas de streaming comerciales, surge una alternativa que apuesta por el acceso libre: WikiFlix, un servicio impulsado por el ecosistema de Wikipedia que ofrece más de 4.000 películas y series de forma gratuita y totalmente legal.

Leé además

La espectacular saga de animación que deja Netflix.

Última oportunidad: se va de Netflix una de las mejores sagas de películas animadas de todos los tiempos

Por Redacción Espectáculos
La nueva miniserie de Netflix ambientada en Suecia.

Esta noche en Netflix: una miniserie ambientada en un pueblito de Suecia y creada por una famosa novelista

Por Redacción Espectáculos

La plataforma se basa en contenido de dominio público, lo que permite su reproducción sin infringir derechos de autor. Para acceder, no es necesario registrarse ni pagar suscripción: basta con ingresar al sitio y explorar su catálogo.

Un catálogo abierto y en constante crecimiento

WikiFlix funciona a partir de materiales provenientes de repositorios como Wikidata y plataformas abiertas como YouTube. Su oferta incluye clásicos del cine mundial, cortometrajes y también producciones más recientes que ya se encuentran libres de derechos.

Entre los títulos destacados aparecen obras como El acorazado Potemkin, Metrópolis, Nosferatu o ¡Qué bello es vivir!, además de películas de Charles Chaplin como La quimera del oro y El chico. También hay versiones originales de filmes históricos como Sin novedad en el frente.

El catálogo está organizado en cientos de categorías temáticas, que van desde selecciones por popularidad hasta secciones específicas, como producciones dirigidas por mujeres o cine de distintos países.

WikiFlix: la plataforma libre suma series y películas sin costo
WikiFlix: la plataforma libre suma series y películas sin costo.

WikiFlix: la plataforma libre suma series y películas sin costo.

Una plataforma colaborativa con desafíos de calidad

Al igual que Wikipedia, WikiFlix se sostiene en la participación de sus usuarios. Esto implica que la calidad de las obras puede variar, ya que muchas provienen de copias antiguas o procesos de digitalización no uniformes.

Sin embargo, la comunidad también puede intervenir para mejorar ese aspecto, impulsando restauraciones o actualizaciones de los contenidos disponibles. En paralelo, la plataforma elimina aquellos títulos que no cumplen con el requisito central: estar libres de derechos.

Acceso libre frente al modelo comercial

El crecimiento de WikiFlix se da en un escenario donde las plataformas tradicionales priorizan estrenos recientes y contenido exclusivo. En ese contexto, esta propuesta busca preservar y difundir obras que quedan fuera del circuito comercial, ofreciendo una alternativa accesible para los usuarios.

Con más de 4.000 títulos disponibles y un sistema colaborativo en expansión, WikiFlix se posiciona como una opción distinta dentro del universo del streaming, centrada en el acceso libre y la conservación del patrimonio audiovisual. El usuario solo debe ingresar a wikiflix.toolforge.org y explorar su interfaz.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La televisión y el homenaje a Luis Brandoni y sus películas.

Programación especial en TV por Luis Brandoni: las películas que se verán gratis el fin de semana

Estas cuatro películas infantiles se van de Netflix. 

Última oportunidad para ver en Netflix: se va esta saga de películas infantiles

La espectacular saga de acción que deja Netflix.

La exitosa saga de películas de acción que deja Netflix: hay que verla hoy sí o sí

casi nadie lo sabe: para que sirve el pequeno agujerito al lado de la camara de tu celular y por que es la clave para que tus videos se escuchen perfecto

Casi nadie lo sabe: para qué sirve el pequeño agujerito al lado de la cámara de tu celular y por qué es la clave para que tus videos se escuchen perfecto

Por Ignacio Alvarado