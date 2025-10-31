Un pastor causa polémica al pedir donaciones para comprar dos iPhone 17 Pro Max "por orden divina"

El líder religioso fue objeto de críticas en las redes sociales tras solicitar a sus fieles recursos económicos para adquirir dos dispositivos de alta gama.

Un pastor cristiano desató una ola de indignación y burlas en redes sociales tras difundirse un video en el que pide a sus seguidores financiar la compra de dos iPhone 17 Pro Max, uno para él y otro para su esposa. Según el propio religioso, la petición obedece a una “revelación divina”.

En la grabación que se viralizó, el pastor aparece vestido con una remera amarilla y un micrófono en mano, mientras explica a su congregación que fue Dios quien le ordenó adquirir los dispositivos.

“Dios me dijo hace días: adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares. Hagamos la voluntad de Dios en este día. ¡Amén! ¡Amén!”, expresó ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos y exclamaciones.

pic.twitter.com/rS4OOjK1QK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 30, 2025 El video no permite verificar si los presentes realizaron donaciones, ni revela la ubicación exacta del templo, aunque en redes se asegura que los hechos ocurrieron en Cartagena.

El pedido en cuestión El pastor hizo referencia específica al iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, el modelo más avanzado de Apple, presentado oficialmente en septiembre de 2025. El dispositivo cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, cuerpo de aleación aeroespacial, chip A19 Pro y un sistema de triple cámara profesional de 48 megapíxeles con grabación en ProRes 8K.

Entre las novedades destacan el color Naranja Cósmico y una batería que, según Apple, ofrece “la mejor autonomía en un iPhone hasta ahora”. Este dispositivo tiene un costo de 1,799 dólares. Se trata de la versión más costosa de la gama, lo que ha intensificado el debate en redes sobre el uso de argumentos religiosos para justificar la adquisición de artículos de lujo.