16 de noviembre de 2025 - 10:25

Está en Netflix la película carcelaria de Natalia Oreiro: un caso real con una condena polémica

La protagonista es una mujer de Buenos Aires que intenta sacar de prisión a su hijo, supuestamente condenado por error.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Se trata de “La mujer de la fila”, dirigida por Benjamín Ávila y construida sobre el conmovedor recorrido de una madre que se enfrenta a un sistema penitenciario hostil mientras busca justicia para su hijo.

El film aborda un universo marcado por el silencio, la estigmatización y la lucha diaria de los familiares de personas privadas de libertad, mientras aguardan para entrar al penal a ver los presos.

De qué trata “La mujer de la fila”

La historia sigue a Andrea Casamento, interpretada por Natalia Oreiro, una mujer que ve su vida transformada cuando su hijo adolescente es encarcelado. Obligada a enfrentarse a interminables filas de visita, controles y humillaciones, Andrea encuentra allí un grupo de mujeres que, pese a su aparente dureza inicial, se convierten en su principal sostén emocional.

A partir de ese vínculo, la protagonista pasa de ser una madre desesperada a una figura clave en la defensa de los derechos humanos, inspirada en la verdadera creadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), quien más tarde integró organismos internacionales contra la tortura.

La película retrata cómo el dolor personal se transforma en activismo, y expone una realidad cruda: las dificultades que enfrentan las familias de detenidos y el poco reconocimiento social que reciben.

El elenco de la nueva película de Natalia Oreiro en Netflix

Además de la intensa interpretación de Oreiro, la producción reúne a un elenco diverso: Amparo Noguera, actriz chilena, en el papel de “La Veintidós”; Alberto Ammann como Alejo; Federico Heinrich como Gustavo, el hijo de la protagonista; y Marcela “La Tigresa” Acuña como “Coca”.

Completan el reparto Natalia Santiago, Iride Mockert, Mora Recalde, Noah Ruiz Díaz y Veronika Silva.

La historia real detrás de la película "La mujer de la fila"

La historia de Andrea Casamento es una de esas que desafían cualquier límite entre la realidad y la ficción. Tan impactante es su recorrido que terminó convirtiéndose en la base de “La mujer de la fila”.

El punto de quiebre llegó cuando su hijo fue detenido por error y pasó seis meses en prisión. Mientras luchaba por demostrar su inocencia, Andrea empezó a transitar el duro mundo de los penales y, en esas filas interminables, conoció a Alejo, un interno con quien terminó construyendo un vínculo inesperado. Se casaron dentro de la cárcel, tuvieron a su hijo Joaquín y ella lo acompañó durante los 16 años que duró su condena.

