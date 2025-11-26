¿Lautaro Martínez en Zootopia?: el campeón del mundo presentó a su personaje en redes

Lautaro Martínez sorprendió a sus seguidores al aparecer convertido en un personaje del universo de Zootopia para promocionar el estreno de la segunda entrega de la exitosa película infantil e ilusionó a los fanáticos con una participación animada en la famosa película.

El delantero de la Selección argentina compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece representado como un toro , tal como lo apodan desde sus inicios en el fútbol, y acompañó la publicación con un mensaje que desató una ola de comentarios.

“ Gracias Disney por este regalito!!! Les gusta? Este jueves sale Zootopia 2 y se festeja así . La próxima pido estar en la peli jaja. Los veo en el cine toros #Zootopia2”, escribió el jugador, divertido con la idea de integrarse , al menos de manera simbólica , a la metrópolis animal que la saga construyó.

El posteo superó rápidamente los 200 mil me gusta y generó entusiasmo entre sus seguidores, que celebraron la ocurrencia y pidieron que su deseo se cumpla en una eventual tercera parte.

La elección de representarlo como un toro no pasó inadvertida y remite a un apodo que lo acompaña desde su irrupción en Racing . Los hinchas lo bautizaron de esa manera por su estilo de juego físico y frontal.

En aquellos primeros años, Martínez se destacó por avanzar siempre con decisión y por una potencia que lo convertía en un delantero difícil de frenar. El apodo quedó instalado y terminó por acompañarlo incluso en su salto al fútbol europeo.

Lautaro Martínez zootopia

La campaña vinculada a Zootopia 2 lo muestra en un costado más lúdico, lejos de la exigencia del alto rendimiento, y refuerza su vínculo con un público que lo sigue tanto dentro como fuera de la cancha. Para Disney, su presencia en la promoción del film ofrece una combinación efectiva entre humor, popularidad y un personaje que encaja con su identidad futbolística.

El estreno de la película se mantiene entre los más esperados del año. El jugador, mientras tanto, dejó abierta la puerta para un sueño que no depende de él: una aparición oficial en el universo de Zootopia.