La furia de la guionista de "Envidiosa" con las fans: "Vayan a terapia con Fernanda"

Carolina Aguirre, creadora y guionista de “Envidiosa” , la serie éxito de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani , encendió las redes con un fuerte descargo dirigido a parte del público femenino que cuestionó la personalidad de Vicky Mori, su particular personaje principal .

La mujer interpeló a quienes dijeron que la pareja de la protagonista la “aguanta” y l as mandó a terapia con Fernanda, la psicóloga de la producción.

Todo comenzó a partir de las críticas que circularon tras el estreno de la tercera temporada, donde algunas espectadoras calificaron a Vicky de “infumable” y pusieron en duda la verosimilitud de que su pareja la quiera tal como es.

Desde su cuenta de Instagram, Aguirre fue tajante: “Una pareja no te aguanta, te elige”, escribió.

La guionista profundizó su postura al cuestionar un modelo de feminidad todavía muy presente, el de la mujer tranquila, poco demandante y dispuesta a no hacer reclamos para ser querida. “Creer que, por no molestar, alguien te va a amar más me rompe el corazón. Atrasa muchísimo”, disparó, y aclaró que ni en la vida real ni en la ficción las relaciones funcionan de ese modo.

En ese mismo hilo, Aguirre señaló que muchas críticas parten de ponerse “en el lugar del hombre que tiene que elegir una mujer conveniente”, una lógica que comparó con la compra de un objeto. “El amor no funciona así. No es como comprar un sofá”, escribió con ironía, e invitó a reflexionar sobre si realmente alguien se enamora porque la otra persona “no trae problemas ni hace planteos”.

Lejos de bajar el tono, también apuntó contra los vínculos desiguales que todavía se naturalizan. “Obvio que hay tipos que eligen a la mina que no les rompe las bolas. ¿Esos tipos les gustan?”, preguntó, para luego remarcar que quien se va ante el primer conflicto no ama, sino que se queda solo por comodidad.

"No se conformen con ser fumables"

Aguirre incluso llevó la discusión a un plano personal y explicó desde dónde escribe a sus personajes. Sostuvo que no fue elegida por su pareja por ser “bancable”, sino por cualidades como la honestidad, el humor y la valentía. “No se conformen con ser fumables. No es por ahí”, sentenció.

En otro tramo de su descargo, la guionista fue aún más directa con quienes atacan a Vicky Mori y las vinculó con una lógica competitiva entre mujeres. “La que dice ‘qué infumable Vicky, no sé cómo la aguantan’ es otra versión de la pick me girl”, lanzó.

También cuestionó que el peso emocional de las crisis de pareja siga recayendo casi exclusivamente sobre las mujeres y remarcó que debería dejar de sorprender que un hombre sostenga y acompañe emocionalmente. “Es poco habitual, sí, pero no deberíamos conformarnos con menos”, afirmó.

Para cerrar, Carolina apeló a la ironía y disparó una frase que se viralizó rápidamente: “Se fumaron años a cada chabón emocionalmente incapaz, mezquino en el amor y que ni terapia hace”. Con ese cierre, dejó en claro que Envidiosa no solo busca incomodar desde la ficción, sino también interpelar a su audiencia fuera de la pantalla.